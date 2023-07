Baumstamm schießt durch Wohnhaus

St. Pankraz – In St. Pankraz im Südtiroler Ultental ist am Montagnachmittag ein völlig unerwarteter Vorfall geschehen. Ein abgestorbener Baum ist vermutlich aufgrund starker Windböen umgestürzt und über einen steilen Hang und eine Wiese talwärts gerutscht.

Dann schoss der 34 Meter lange Fichtenstamm über die Straße, unter eine die Leitplanke durch und krachte mit voller Wucht in den Rastwies-Hof in Mitterbad in St. Pankraz. Der Baumstamm durchbohrte die Außenwände und drang bis ins Innere vor.

Dabei wurde ein Mann (75) schwer verletzt, der sich gerade im Bereich der Haustür aufhielt.

Im Einsatz waren der Notarzt und das Weiße Kreuz Ulten. Der Patient ist vom Notarzthubschrauber ins Bozner Krankenhaus geflogen worden.

Der Baumstamm war offenbar schon längere Zeit abgestorben und hatte weder Rinde noch Äste. Der untere Teil blieb über der Straße hängen.