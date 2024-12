Bedrohung und Angriff mit Schreckschusspistole

Vier Personen in Bruneck angezeigt

Von: fra

Bruneck – Die Carabinieri von Bruneck haben nach einem Vorfall in der Nacht des 1. Dezember 2024 in einem Lokal in Bruneck Ermittlungen aufgenommen und vier Personen zur Anzeige gebracht. Die Vorwürfe umfassen Bedrohung, Körperverletzung mit einer Schreckschusspistole ohne rotem Sicherheitsaufsatz, schweren Sachschaden, gefährlichen Gegenstandswerfens und unerlaubten Waffenbesitz.

Die Tatverdächtigen, vier Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, die den Behörden bereits bekannt sind, sollen aus nichtigen Gründen Sicherheitsmitarbeiter des Lokals gewaltsam angegriffen haben. Der Vorfall konnte durch Videoaufnahmen der Überwachungskameras und Zeugenaussagen von Anwesenden rekonstruiert werden.

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten die Carabinieri die Wohnung eines der Verdächtigen. Dabei wurde eine 9-mm-Schreckschusspistole ohne den gesetzlich vorgeschriebenen roten Sicherheitsaufsatz sichergestellt, die während des Angriffs zur Einschüchterung gezeigt wurde.

Die Ermittlungen dauern an. Nach geltendem Recht gilt für die Verdächtigen die Unschuldsvermutung, bis ihre Schuld durch ein rechtskräftiges Urteil bewiesen ist (Richtlinie 2016/343/EU).