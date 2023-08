Beerdigung von Elisabeth Lardschneider morgen in St. Ulrich

Die 20-Jährige war in der Kletterszene keine Unbekannte

St. Ulrich – Die Trauer und Bestürzung nach dem Tod von Elisabeth Lardschneider ist groß. Morgen findet in St. Ulrich die Begräbniszeremonie statt.

Die 20-jährige Kletterin aus Gröden ist bekanntlich am vergangenen Mittwoch bei einem Bergunglück in Indien ums Leben gekommen. Elisabeth Lardschneider war gemeinsam mit sechs weiteren Südtirolern in der Region Ladakh im Nordwesten Indiens unterwegs gewesen. Die Gruppe wollte im Zanskartal neue Routen erschließen.

Der Leichnam ist gestern per Flugzeug von Dehli nach Rom transportiert worden. Anschließend wurde er nach St. Ulrich gebracht.

Die 20-Jährige war in der Kletterszene keine Unbekannte. Sie war Teil des Landeskaders und der italienischen Jugendnationalmannschaft. Außerdem war sie seit 2022 Anwärterin der Bergrettungsgilde Catores und gehörte der Grupa Alpinisc Gherdëina an.

Elisabeth Lardschneider hinterlässt ihre Eltern Egon und Martina sowie zwei Schwestern und einen Bruder.