Beherzte Nachbarin vereitelt Einbruchsversuch

Von: Ivd

Branzoll – Ein dramatischer Vorfall in Branzoll, der durch das schnelle Handeln einer Nachbarin verhindert wurde, hat kürzlich die Carabinieri in Atem gehalten. Drei Männer, alle gebürtig aus Meran, versuchten in den frühen Abendstunden des vorangegangenen Tages in eine Wohnung im Erdgeschoss eines IPES-Gebäudes in der Etschflösserstraße einzubrechen. Ihr Plan: sich über einen Balkon Zugang zu verschaffen und ein Fenster mit einem spitzen Gegenstand – vermutlich einem Schraubenzieher – zu öffnen.

Doch das kriminelle Vorhaben blieb nicht unbemerkt. Eine aufmerksame Nachbarin, die das verdächtige Treiben bemerkte, zögerte keine Sekunde. Sie schrie laut, wodurch sie die Täter in die Flucht schlug, bevor sie weiter in das Gebäude eindringen konnten. Ihr beherztes Eingreifen war der Wendepunkt – der versuchte Einbruch wurde vereitelt, und die Täter flüchteten ohne Beute.

Dank der schnellen Reaktion der Nachbarin und einer sofortigen Ermittlung durch die Carabinieri konnten die Verdächtigen rasch identifiziert werden. Alle drei, im Alter von 30, 28 und 33 Jahren, sind bereits in den polizeilichen Datenbanken erfasst und wurden für ihre Rolle bei der Straftat angezeigt. Zwei von ihnen leben ohne festen Wohnsitz, der Dritte ist in Meran wohnhaft.

Die Carabinieri setzten ihre Arbeit mit einer gründlichen Analyse von Beweismaterial und Hinweisen fort und konnten die Täter so präzise identifizieren. Obwohl die Männer nach wie vor auf freiem Fuß sind, wird die zuständige Staatsanwaltschaft nun entscheiden, wie es mit den Verdächtigen weitergeht.

Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, aufmerksam zu bleiben und schnell zu handeln. Dank der mutigen Nachbarin, die nicht zögerte, die Polizei zu alarmieren, konnte ein möglicher Schaden für die betroffenen Bewohner abgewendet werden.