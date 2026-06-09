Beim Betreten des Hotelzimmers staunten selbst die Carabinieri

Von: mk

Raas – Was als Routineeinsatz wegen einer unbezahlten Hotelrechnung begann, wurde für die Carabinieri aus Mühlbach zu einer bedeutenden Operation gegen Diebstahl. Im „Residence Panorama“ in Raas bei Natz-Schabs stießen die Ordnungshüter auf zwei junge Männer, die jede Menge mutmaßlich gestohlener Waren horteten.

Der Inhaber des Hotels sah sich gezwungen, über den Notruf 112 die Carabinieri zu verständigen, zumal zwei junge Hotelgäste sich strikt weigerten, ihr Zimmer zu räumen, obwohl sie die Kosten für ihren Aufenthalt nicht beglichen hatten.

Die Ordnungshüter rückten umgehend aus, um die beiden Männer zu identifizieren und des Hauses zu verweisen. Bei den Männern handelte es sich um zwei tunesische Staatsbürger im Alter von ungefähr 20 Jahren, die über keinen festen Wohnsitz verfügen und bereits polizeibekannt sind.

Als die Carabinieri das Zimmer betraten, schöpften sie unmittelbar Verdacht: Im Raum stapelten sich zahlreiche Gegenstände, die so gar nicht zum Profil zweier mittelloser Durchreisender passen wollten.

Bei einer Durchsuchung stellten die Carabinieri folgende Gegenstände sicher:

zwei E-Roller der neuesten Generation

eine Jacke und ein Paar Schuhe – beides nagelneu und noch mit den Original-Verkaufsetiketten versehen

ein Tablet und zwei Mobiltelefone

eine digital Uhr und eine noch originalverpackte Brille

Die Carabinieri konfrontierten die jungen Männer mit den Funden. Weil die beiden keine plausible Erklärung für die Herkunft der Gegenstände liefern konnten, gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um Beute aus jüngsten Diebstählen in der Umgebung handelt.

Die gesamte Ware wurde strafrechtlich beschlagnahmt. Die Carabinieri arbeiten nun daran, die rechtmäßigen Eigentümer der Gegenstände ausfindig zu machen. Für das Duo hatte der Aufenthalt ebenfalls juristische Folgen: Die beiden 20-Jährigen wurden bei der Staatsanwaltschaft Bozen wegen gemeinschaftlicher Hehlerei auf freiem Fuß angezeigt.