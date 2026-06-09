Aktuelle Seite: Home > Chronik > Beim Betreten des Hotelzimmers staunten selbst die Carabinieri
Unbezahlte Rechnung im Eisacktal

Beim Betreten des Hotelzimmers staunten selbst die Carabinieri

Dienstag, 09. Juni 2026 | 15:32 Uhr
09.06.2026 CC Bressanone
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Raas – Was als Routineeinsatz wegen einer unbezahlten Hotelrechnung begann, wurde für die Carabinieri aus Mühlbach zu einer bedeutenden Operation gegen Diebstahl. Im „Residence Panorama“ in Raas bei Natz-Schabs stießen die Ordnungshüter auf zwei junge Männer, die jede Menge mutmaßlich gestohlener Waren horteten.

Der Inhaber des Hotels sah sich gezwungen, über den Notruf 112 die Carabinieri zu verständigen, zumal zwei junge Hotelgäste sich strikt weigerten, ihr Zimmer zu räumen, obwohl sie die Kosten für ihren Aufenthalt nicht beglichen hatten.

Die Ordnungshüter rückten umgehend aus, um die beiden Männer zu identifizieren und des Hauses zu verweisen. Bei den Männern handelte es sich um zwei tunesische Staatsbürger im Alter von ungefähr 20 Jahren, die über keinen festen Wohnsitz verfügen und bereits polizeibekannt sind.

Als die Carabinieri das Zimmer betraten, schöpften sie unmittelbar Verdacht: Im Raum stapelten sich zahlreiche Gegenstände, die so gar nicht zum Profil zweier mittelloser Durchreisender passen wollten.

Bei einer Durchsuchung stellten die Carabinieri folgende Gegenstände sicher:

  • zwei E-Roller der neuesten Generation
  • eine Jacke und ein Paar Schuhe – beides nagelneu und noch mit den Original-Verkaufsetiketten versehen
  • ein Tablet und zwei Mobiltelefone
  • eine digital Uhr und eine noch originalverpackte Brille

Die Carabinieri konfrontierten die jungen Männer mit den Funden. Weil die beiden keine plausible Erklärung für die Herkunft der Gegenstände liefern konnten, gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um Beute aus jüngsten Diebstählen in der Umgebung handelt.

Die gesamte Ware wurde strafrechtlich beschlagnahmt. Die Carabinieri arbeiten nun daran, die rechtmäßigen Eigentümer der Gegenstände ausfindig zu machen. Für das Duo hatte der Aufenthalt ebenfalls juristische Folgen: Die beiden 20-Jährigen wurden bei der Staatsanwaltschaft Bozen wegen gemeinschaftlicher Hehlerei auf freiem Fuß angezeigt.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
“Ein ungeahnter Tiefpunkt – selbst für Urzí”
Kommentare
46
“Ein ungeahnter Tiefpunkt – selbst für Urzí”
Schlösser zugeklebt: Proteste gegen Massentourismus auf Lanzarote
Kommentare
44
Schlösser zugeklebt: Proteste gegen Massentourismus auf Lanzarote
Versuchter Raub in Brixen: Täter sticht zu und flüchtet blutverschmiert
Kommentare
37
Versuchter Raub in Brixen: Täter sticht zu und flüchtet blutverschmiert
Gemeinden nehmen Familien mit Migrationshintergrund auf
Kommentare
25
Gemeinden nehmen Familien mit Migrationshintergrund auf
Dashcams in Italien: Erlaubt oder riskant?
Kommentare
25
Dashcams in Italien: Erlaubt oder riskant?
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 