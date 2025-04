Bekannter Trunkenbold hält Polizei in Atem

Von: luk

Bozen – Ein 47-jähriger mehrfach vorbestrafter Bozner hat in einem Supermarkt in der Parmastraße randaliert und das Personal bedroht. Die alarmierte Staatspolizei konnte den aggressiven Mann nur mit Mühe festnehmen, nachdem er sich heftig gegen die Beamten wehrte und ihre Anweisungen ignorierte.

In der Quästur wurde er identifiziert und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie Verweigerung der Personalienfeststellung festgenommen und in den Hausarrest überstellt. Gegen ihn bestand bereits eine präventive Maßnahme in Form einer sogenannten „öffentlichen Sicherheitswarnung“, ausgesprochen vom Quästor von Bozen.

Doch damit war der Vorfall noch nicht beendet: Bereits auf dem Weg zu seiner Wohnung kündigte der Mann an, sich nicht an die Auflagen des Hausarrests halten zu wollen. Die Polizisten blieben daher vor Ort – mit gutem Grund: Kurz nach seiner Ankunft verließ der Mann tatsächlich seine Wohnung und beging damit eine klare Flucht aus dem Hausarrest.

Die Einsatzkräfte griffen sofort ein, nahmen ihn erneut fest und brachten ihn zurück in die Quästur. Dort wurde er ein weiteres Mal festgenommen – nun wegen des Tatbestands der Flucht aus dem Arrest – und in einer Sicherheitszelle untergebracht. Er steht nun unter Aufsicht der Staatsanwaltschaft und soll im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Quästur hat zudem ein Verfahren zur Verhängung der „besonderen Sicherheitsüberwachung“ eingeleitet.