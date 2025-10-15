Aktuelle Seite: Home > Chronik > Benko fasste wegen betrügerischer Krida zwei Jahre Haft aus
Im Prozess gegen Benko dürfte am Mittwoch ein Urteil fallen

Benko fasste wegen betrügerischer Krida zwei Jahre Haft aus

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 14:45 Uhr
Im Prozess gegen Benko dürfte am Mittwoch ein Urteil fallen
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Der gestrauchelte frühere Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer René Benko ist am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen betrügerischer Krida von einem Schöffensenat zu einer unbedingten zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Während er in der Causa rund um eine Miet- und Betriebskostenvorauszahlung in Höhe von 360.000 Euro freigesprochen wurde, wurde er hinsichtlich einer 300.000-Euro-Schenkung an seine Mutter schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) war davon ausgegangen, dass Benko mit der Mietvorauszahlung für die “renovierungsbedürftige, unbewohnbare” Villa hoch über Innsbruck seinen Gläubigern angesichts seiner bevorstehenden Insolvenz Geld vorenthalten wollte. Der Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Andrea Wegscheider konnte jedoch anhand der Zeugenaussagen nicht feststellen, dass die Wohnung nicht bewohnbar gewesen wäre. Auch die bezahlte Miete in Höhe von 7.500 Euro monatlich wäre in Anbetracht der Innsbrucker Mietpreise “jedenfalls nicht überhöht” gewesen.

Im zweiten Teil der Anklage wurde Benko dagegen schuldig gesprochen. Benko hatte laut WKStA von seiner Mutter aus einem Darlehen der Laura Privatstiftung 1,5 Mio. Euro ausbezahlt bekommen. Wenig später habe er davon 300.000 Euro wieder zurücküberwiesen, darauf folgte erneut eine Zahlung der Mutter an ihren Sohn in Millionenhöhe. Für die Richterin zählte angesichts der Vorgänge rund um die Stiftungen und Benkos Insolvenz aber nur eines: “Benko hat von seiner Mutter ein Geschenk bekommen und hat es dann ohne einen Rechtsgrund wieder zurücküberwiesen. Alles was danach kommt, ist irrelevant.”

Untersuchungshaft wird Benko angerechnet

Da es sich bei der Schadensumme nun um 300.000 Euro handelt, gilt ein niedrigerer Strafrahmen. Es sei nur “ein Cent zu wenig”, um in die höhere Kategorie zu fallen, nannte sie einen erschwerenden Umstand. Bis 300.000 Euro liegt der Strafrahmen bei sechs Monaten bis zu sechs Jahren, darüber jedoch bei einem bis zu zehn Jahre. Die bereits erlittene Haft Benkos – er sitzt immerhin seit 23. Jänner 2025 in Wien in Untersuchungshaft – werde ihm strafmildernd angerechnet.

Benko selbst hörte der Urteilsverkündung nach außen hin am Rand des Großen Schwurgerichtssaals sitzend gefasst zu, eine gewisse emotionale Mitgenommenheit ließ sich jedoch nicht verbergen. Sein Verteidiger Norbert Wess gab nach einer kurzen Unterredung mit seinem Mandanten an, vorerst keine Erklärung abgeben zu wollen. Damit ist das Urteil nicht rechtskräftig.

WKStA vs. Verteidigung

Die Oberstaatsanwältin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatte im Prozess für eine “tat- und schuldangemessene Bestrafung” bzw. einen Schuldspruch plädiert. Verteidiger Norbert Wess hingegen für einen Freispruch. Benko selbst plädierte ebenfalls auf “unschuldig”. Darüber hinaus wollte er keine Fragen beantworten, sondern verwies auf eine vergangene Woche mit seinen Verteidigern bei Gericht eingebrachte Gegenäußerung. Dort habe man “alles akribisch und im Detail ausgearbeitet”. Auch wenn er keine weiteren Fragen beantworten wollte, merkte er jedoch an, dass für ihn die Ausführungen der WKStA) “an Zynismus nicht zu überbieten” seien.

Kommentare

Aktuell sind 9 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Kommentare
98
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Kommentare
85
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
EU plant radikale Anti-Rauch-Offensive
Kommentare
46
EU plant radikale Anti-Rauch-Offensive
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Kommentare
38
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
Kommentare
36
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
Anzeigen
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Live, lokal und datenbasiert
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 