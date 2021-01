Benno Neumair hofft, dass Eltern gefunden werden

Bozen – Der Fall des seit über zwei Wochen verschwundenen Ehepaars Neumair/Perselli aus Bozen beschäftigt die Ermittler und die Öffentlichkeit weiter. Wie berichtet, wurde der 30-jährige Sohn des Ehepaars in das Ermittlungsregister eingetragen. Der Verdacht fiel auf Benno Neumair, weil sich dieser offenbar in widersprüchliche Aussagen verstrickt haben soll. Am Mittwoch war zunächst von gefundenen Blutspuren die Rede, doch die Staatsanwaltschaft konnte dazu keine Bestätigung liefern.

Während am Dienstag das Auto unter die Lupe genommen wurde, war die Spurensicherung am Mittwochvormittag in der Wohnung von Benno Neumair sowie dessen Eltern am Werk. Zugegen war auch einer der Anwälte von Benno Neumair, Angelo Polo. Dieser ist von der Unschuld seines Mandanten überzeugt, wie Alto Adige online berichtet. Sein einziger Wunsch sei es, dass seine Eltern gefunden werden. Polo gibt sich zudem zuversichtlich, dass die Ermittlungen eine Mitschuld seines Mandanten ausschließen werden.

Nicht kommentieren wollte der Rechtsbeistand des 30-Jährigen mögliche gefundene Blutspuren oder die Präsenz eines Behälters mit Wasserstoffperoxid im Auto. Benno halte die Ermittlungen für nötig, bittet aber gleichzeitig darum, die Suche nach seinen Eltern fortzusetzen, so Polo.

Polo gibt außerdem zu bedenken, dass sein Mandant bei einer schwerwiegenden Indizienlage längst festgenommen worden wäre.