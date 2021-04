Benno Neumair vor den Gutachtern: Antworten mit gedämpfter Stimme

Bozen – Die Arbeiten der psychiatrischen Gutachter im Mordfall Neumair/Perselli hatten am Dienstag mit der ersten Anhörung von Benno Neumair (30) ihren Auftakt. Der ehemalige Lehrer befindet sich seit Ende Jänner im Gefängnis. Er soll seine Eltern Laura Perselli und Peter Neumair am 4. Jänner erdrosselt und dann in die Etsch geworfen haben. Nach dem Auffinden der Leiche der Mutter hat der 30-Jährige seine Verantwortung gestanden.

Nun will das Gericht den Geisteszustand von Benno Neumair zum Zeitpunkt der Tat prüfen. Drei Amtsgutachter, drei Gutachter der Staatsanwaltschaft, drei der Verteidigung und zwei Experten der Nebenkläger sind ernannt worden. Sie sollen am Ende jeweils eine Einschätzung abgeben, ob Benno Neumair zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war, ob er gemeingefährlich ist, er einem Prozess folgen kann und inwieweit der Missbrauch von Anabolika und Dopingmitteln die Zurechnungsfähigkeit beeinträchtigt haben. Die psychiatrischen Gutachten werden sich auf das Strafmaß auswirken.

Wie die Tageszeitung Alto Adige am Mittwoch berichtet, wurde Benno Neumair aufgrund der Coronalage in einem Gerichtssaal in Bozen und nicht wie üblich im Gefängnis angehört. Er soll mit gedämpfter Stimme gesprochen haben und mittlerweile einen Bart tragen. Die drei Amtsgutachter haben die Schwester von Benno, Madé Neumair, hinzugezogen, um über einige Details aus der Vergangenheit Auskunft zu geben.

Für das Gutachten haben die Experten 60 Tage Zeit. Weitere Anhörungstermine werden folgen.

Für den 8. Juni wurde bereits ein Verhandlungstermin festgelegt.