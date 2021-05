Bereits 300.000 Impfdosen verabreicht

Bozen – Mit gestern ist in Südtirol die 300.000-Grenze an verabreichten Impfdosen durchbrochen. Ganze 214.389 Personen haben ihre Erstimpfung erhalten, damit sind bereits 40 Prozent der Bevölkerung teilgeschützt. Erfolgreich war vor allem das vergangene Impfwochenende mit seinen Vax days & nights.

Mit dem gestrigen Tag wurde in Südtirol die Grenze von 300.000 verabreichten Imfpdosen geknackt, genaugenommen wurden seit dem 27. Dezember 2020 bis gestern 300.926 Impfdosen an den Mann und die Frau gebracht.

Hat es bis zum Erreichen der 100.000 verabreichten Impfdosen noch 88 Tage gebraucht, waren bis zum Erreichen der 200.000-Grenze nur mehr 40 Tage nötig. Die dritte Hundert-Tausender-Marke fiel dann sogar innerhalb von nur 23 Tagen. Die Coronaschutzimpfung hat in den vergangenen Tagen weiter an Fahrt aufgenommen.

Allein von Freitag, 21. Mai bis Sonntag, 23. Mai wurden in den Impfzentren des Landes 18.371 Personen geimpft. Damit wurde das vorgegebene Impfziel von 11.053 zu impfenden Personen um sage und schreibe 7.318 Personen übertroffen.

Seit vergangenen Freitag bis gestern wurden insgesamt 34.468 Dosen verimpft. Vollständig geimpft sind in Südtirol nun 97.105 Personen, insgesamt haben bereits 214.389 Personen ihre erste Impfung bekommen, damit sind nun 40 Prozent der Bevölkerung teilgeschützt.

Landesrat Thomas Widmann: „Impfen ist neben Einhaltung der AHA-Regeln und Testen eine der drei Säulen, auf die wir in der Pandemiebekämpfung bauen. Diese Säule wird erfreulicherweise immer fester und breiter. Je massiver diese Säule wird, umso eher werden wir uns aus den Fängen dieser Pandemie befreien können.“

Generaldirektor Florian Zerzer: „Es freut mich, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihre Eigenverantwortung sowie die Verantwortung für die Gesellschaft wahrnehmen und den Aufrufen des Südtiroler Sanitätsbetriebes, sich gegen Corona impfen zu lassen, Folge leisten. Denn wir alle wissen: Nur wenn die Impfrate hoch genug ist, wird der kommende Herbst und Winter ruhiger als der vergangene.“

Ganze 81,9 Prozent der über 80-jährigen in Südtirol sind bereits geimpft, sind für die Impfung vorgemerkt oder sind genesen. Bei den 70- bis 79-jährigen beträgt dieser Anteil 79,7 Prozent und bei den 60- bis 69-Jährigen 73 Prozent.

Auch die Open Vax Days gehen weiter, mit dem großen Vorteil der abendlichen Impfung und vielfach auch am Wochenende. Angeboten werden alle Impfstoffe.

Die Termine der Open Vax Days:

Brixen Cusanus Akademie: Fr. 28.05.21, 14.00-22.00 Uhr

Bozen Messe: Fr. 28.05.21, 9.30-22.00 Uhr

Bozen Messe: Sa. 29.05.21, 9.00-21.00 Uhr

Bruneck M. Pacher Haus: Sa. 29.05.21

Bozen Messe: So. 30.05.21, 9.00-21.00 Uhr

Bozen Messe: Di. 01.06.21

Lana Kulturhaus: Di. 01.06.21, 14.00-22.00 Uhr

Schlanders Kulturhaus: Di. 01.06.21, 8.00-21.00 Uhr

Bozen Messe: Mi. 02.06.21, 8.00-21.00 Uhr

Brixen Cusanus Akademie: Mi. 02.06.21, 17.00-23.00 Uhr

Sterzing Stadttheater: Mi. 02.06.21, 17.00-23.00 Uhr

Sterzing Stadttheater: So. 06.06.21, 7.30-18.30 Uhr

Termine können hier vorgemerkt werden: www.sabes.it/vormerken

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 27.05.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche) Verabreichte Impfdosen: 300.926 (+ 34.468)

Erstdosis: 214.389 (+25.300)

Zweitdosis: 86.537 (+9.168)

vollständig geimpfte Personen: 97.105 (+16.480)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 26.921

Zweitdosis: 24.424

Vormerkungen: 156

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 35.946

Zweitdosis: 11.728

Vormerkungen: 397

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 41.232

Zweitdosis: 13.627

Vormerkungen: 728

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 50.249

Zweitdosis: 13.835

Vormerkungen: 2.371

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 74.448 Personen

Erstdosis: 33.843

Zweitdosis: 10.838

Vormerkungen: 5.035

Besonders gefährdete Personen und Caregiver

Diese Personengruppe umfasst ca.: 19.600 Personen

Erstdosis: 17.945

Zweitdosis: 10.200

Chronisch kranke Personen

Diese Personengruppe umfasst ca.: 52.042 Personen

Erstdosis: 8.565

Zweitdosis: 1.087

Schul-, Kindergarten- und Universitätspersonal

Diese Personengruppe umfasst: 21.346 Personen

Erstdosis: 12.714

Zweitdosis: 9.414

Vormerkungen “über 18-Jährige”: insgesamt gestern (27.05.) und heute Stand 18.00 Uhr (28.05.): 9.705 davon 84 Prozent online (BZ 4.796 – BRU 1.875 – BX 1.826 – ME 1.208) Heute: 1.989 davon 62 Prozent online (BZ 1.120 – BRU 314 – BX 279 – ME 276)

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 135.723

Zweitdosis: 71.157

abgeschlossene Impfzyklen: 52,4 Prozent

Moderna

Erstdosis: 22.201

Zweitdosis: 4.966

abgeschlossene Impfzyklen: 22,4 Prozent

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 55.263

Zweitdosis: 10.414

abgeschlossene Impfzyklen: 18,8 Prozent

Johnson & Johnson

Erstdosis: 1.202

Erwartete Lieferungen (31.05. – 14.06.2021)

Pfizer BioNTech: 79.560 Dosen

Moderna: 10.010 Dosen

Vaxzevria (ex AstraZeneca): 7.590 Dosen

Johnson & Johnson: 6.950 Dosen

Insgesamt: 104.110 Dosen

CoronaPass Südtirol

Seit gestern Abend kann der CoronaPass auch von Personen heruntergeladen werden, die nur eine Impfdosis erhalten haben. Der CoronaPass gilt ab dem 15. Tag der Verabreichung. Es nach dieser Frist braucht es keinen zweiten Login in das CoronaPass-Portal. Der QR-Code generiert ab dem 15. Tag das Häkchen, um Zutritt zu den CoronaPass-Areas zu erhalten (Download: https://coronapass.civis.bz.it ).

In manchen Fällen gibt es Schwierigkeiten, den CoronaPass online zu erhalten, obwohl die Voraussetzungen gegeben sind. Das häufigste Problem: Die Kontaktdaten (E-Mail oder SMS) stimmen nicht mit den Daten überein, die der Nutzer zuvor dem Südtiroler Sanitätsbetrieb für die Impfung, die Benachrichtigung über die Isolierung oder den Test mitgeteilt hatte.

Deshalb werden die Nutzer gebeten, es gegebenenfalls mit einer anderen Telefonnummer oder E-Mail-Adresse erneut zu versuchen. Es kann auch zu Problemen bei der Dateneingabe gekommen sein.

Sollten die Probleme weiterhin bestehen, werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich an die folgenden E-Mail-Adressen zu wenden:

• für den Impfschein: sarscov2@sabes.it

• für die Bescheinigung für Geheilte oder Ergebnis des negativen Testergebnisses: coronapass@sabes.it

Als Betreff in der E-Mail sollte “CORRECTION” angegeben werden.

Die E-Mail sollte Vor- und Nachnamen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, das Datum der ersten und zweiten Impfung bzw. Genesungsschein sowie die Kopie eines Ausweises oder eines gleichwertigen Dokuments der betroffenen Person enthalten.