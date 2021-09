Bereits 43 Klassen in Quarantäne

Bozen – Das Coronavirus hinterlässt weiter seine Spuren im Südtiroler Schulbetrieb. Mittlerweile stehen bereits 43 Klassen unter Quarantäne. 91 Schüler sind an Covid-19 erkrankt. „Wir haben uns das erwartet“, erklärt der Generaldirektor im Sanitätsbetrieb, Florian Zerzer, laut einem Bericht der Tageszeitung Alto Adige.

In Kürze soll der Startschuss für die Nasenflügeltests an Südtirols Schulen fallen. Die Tests erfolgen zweimal in der Woche auf freiwilliger Basis und sollen mindestens einen Monat lang durchgeführt werden. Mit dieser Maßnahme soll verhindert werden, dass die Schülerinnen und Schüler wieder in den Fernunterricht wechseln müssen.

„Viele Neuinfektionen betreffen die Gruppe der Zehn- bis 20-Jährigen“, erklärt Zerzer. Genau diese Altersgruppe ist im gesamten Staatsgebiet am wenigsten geimpft.

Die Direktoren holen derzeit für die Nasenflügeltests die Zustimmung der Eltern ein, die derzeit bei 70 Prozent liegen soll. Sobald die definitive Zahl feststeht, können die Schulen die Testkits über die Apotheken einholen. Sollte in Zukunft ein Schüler positiv getestet werden, müssen nur mehr jene Schüler in Isolation, die nicht an den Tests teilnehmen. Tauchen mehr als zwei positive Fälle auf, muss weiterhin die ganze Klasse in Quarantäne.

Unterdessen gibt es immer noch Probleme, den Green Pass zu erhalten. Waren anfänglich noch rund 33.000 Südtiroler betroffen, sollen die Fälle laut Zerzer auf wenige 100 gesunken sein. Sie können das Zertifikat, das eine Impfung, die Genesung von der Krankheit oder einen negativen Test bescheinigt, nicht herunterladen.