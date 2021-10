Bergrettung: Zwei Einsätze am Klettersteig Hoachwool

Naturns/Hafling – Die Bergrettung Meran hat gestern und heute je einen Einsatz am Klettersteig Hoachwool in Naturns absolviert.

Am Samstag wollte der Sarner E.H. den Klettersteig beim Rastplatz in Richtung Schnals verlassen. Dies gelang aber nicht, sodass er sich gezwungen sah, die Bergrettung zu Hilfe zu rufen. Nach telefonischer Abklärung, entschied man sich eine Bergung des Unverletzten mittels Rettungshelikopter durchzuführen. Ein Bergretter stieg in den Hubschrauber Pelikan1 und holte den Bergsteiger mit der Seilwinde an Bord.

Am Sonntag wollten ein Vater und sein Sohn den Klettersteig besteigen. Gegen 10.30 Uhr wurde es den beiden Vinschgern zu schwierig, sodass sie sich –richtigerweise – entschieden einen Notruf abzusetzen.

Die Bergrettung Meran klärte die Situation telefonisch ab und schickte eine Mannschaft auf dem terrestrischen Wege zu den beiden Bergsteigern. Nach dem Aufstieg sicherten die Bergretter die beiden, seilten sie ab und begleiteten die Unverletzten ins Tal zurück zum Einstieg.

Kaum zurück, gab es einen weiteren Einsatz, und zwar galt es in Meran 2000 bei einem Brandeinsatz in Bereitschaft zu sein und eventuell im unwegsamen Gelände die Feuerwehren zu unterstützen. Dieser Einsatz dauerte bis ungefähr 17.00 Uhr.