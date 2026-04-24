Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bericht: 266 Millionen Menschen mussten 2025 hungern
Der Sudan ist eines der Länder, das massiv von Hunger betroffen ist

Bericht: 266 Millionen Menschen mussten 2025 hungern

Freitag, 24. April 2026 | 12:33 Uhr
Der Sudan ist eines der Länder, das massiv von Hunger betroffen ist
APA/APA/AFP/STR
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Zahl hungernder Menschen bleibt nach einem Bericht des Globalen Netzwerks gegen Hungerkrisen (GNAFC) auf einem dramatisch hohen Niveau. Im vergangenen Jahr waren 266 Millionen Menschen in 47 Ländern von akuter Ernährungsunsicherheit bedroht, wie es in dem aktuellen “Global Report on Food Crises” heißt. Besonders konzentriert ist die Krise in wenigen Ländern: Die meisten Betroffenen leben in nur zehn Ländern, etwa Afghanistan, dem Sudan und dem Jemen.

Insgesamt hat sich akute Ernährungsunsicherheit dem Bericht zufolge in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Das Ausmaß von Hunger bleibe alarmierend hoch. In dem Bericht wird hervorgehoben, dass vergangenes Jahr erstmals in der Geschichte des Berichts zwei Hungersnöte ausgerufen wurden – in einem Regierungsbezirk des Gazastreifens sowie in Teilen des Sudans.

Mit Blick auf das laufende Jahr zeichnet das Netzwerk ein düsteres Bild: Anhaltende Konflikte, klimatische Bedingungen sowie globale wirtschaftliche Unsicherheit dürften die Lage in vielen Ländern auf kritischem Niveau halten oder sogar verschlechtern, heißt es. Insbesondere die Eskalation der Konflikte im Nahen Osten könnte die Lage in bestimmten Ländern und Gebieten weiter verschärfen. Eine genaue Bewertung sei allerdings noch verfrüht, heißt es.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Im Super-Privé stehen 90 Mädchen bereit, es fließt Champagner in Strömen”
Kommentare
65
“Im Super-Privé stehen 90 Mädchen bereit, es fließt Champagner in Strömen”
Schlägerei in Meraner Sparkassenstraße: Alle Beteiligten identifiziert
Kommentare
56
Schlägerei in Meraner Sparkassenstraße: Alle Beteiligten identifiziert
Wolf bei Vintl überfahren: Bestand in Südtirol bei rund 100 Tieren
Kommentare
45
Wolf bei Vintl überfahren: Bestand in Südtirol bei rund 100 Tieren
Schon 18 Wölfe in Nationalpark in Abruzzen vergiftet
Kommentare
32
Schon 18 Wölfe in Nationalpark in Abruzzen vergiftet
Trauriger Vergleich am Stilfser Joch
Kommentare
28
Trauriger Vergleich am Stilfser Joch
Anzeigen
Ladies Night
Ladies Night
Kino, Sekt und beste Freundinnen!
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 