Von: First Avenue

Liebe Ladies, schnappt Euch Eure besten Freundinnen! Es ist wieder soweit: Wir laden Euch herzlich zur Ladies Night im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo ein. Gemeinsam mit der Südtiroler Frau haben wir alles vorbereitet, damit Ihr einfach mal abschalten und genießen könnt.

Am 30. April 2026 um 19:45 Uhr machen wir das Kino zu Eurem Ort für gute Laune und beste Unterhaltung.

Sichert Euch Euer Kombi-Ticket für unschlagbare 10 €:

•Leinwand-Magie: Kinokarte für das Highlight „Der Teufel trägt Prada 2“

•Cheers! Ein Glas Sekt für den perfekten Start – powered by Lona

•Süßer Gruß: Eine kleine Nascherei – von Manner

•Lesestoff: Ein Exemplar der aktuellen „Die Südtiroler Frau“ für gemütliche Stunden daheim

Wir freuen uns auf einen entspannten Abend mit Euch!

Zum Film:

Die Karriere der legendären Chefredakteurin Miranda Priestly gerät in eine Krise, als das Modemagazin Runway Magazine immer stärker unter dem Wandel der Medienwelt leidet. Um dringend benötigte Werbegelder zu sichern, muss sie sich an ihre ehemalige Assistentin Emily Charlton wenden, die inzwischen eine mächtige Position in einem großen Luxuskonzern innehat. Zwischen den beiden Frauen beginnt ein angespanntes Machtspiel voller alter Rivalitäten und strategischer Entscheidungen. Während Miranda versucht, ihren Einfluss in der Modewelt zu bewahren, hat Emily nun die Kontrolle über genau die Ressourcen, die Miranda dringend braucht.

Im Rahmen der Ladies Night zeigen wir den Film „Il diavolo veste Prada 2“ auch in italienischer Sprache, in Zusammenarbeit mit der „Alto Adige“. Beginn ist um 20:15 Uhr.

Sichert Euch jetzt Eure Tickets – die Plätze sind begrenzt!

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