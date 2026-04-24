Straftaten steigen in Südtirol: Einbrüche am häufigsten

Von: mk

Bozen – Das Landesinstitut für Statistik ASTAT teilt mit, dass im Jahr 2024 in Südtirol 18.112 Straftaten von den Polizeikräften bei der Gerichtsbehörde angezeigt wurden. Dies entspricht einem Plus von 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 7.794 Tatverdächtige wurden gemeldet.

Auch die Zahl der Straftaten je 1.000 Einwohner steigt: In Südtirol beläuft sie sich auf 33,7 Straftaten je 1.000 Einwohner. Im Trentino erreicht sie 29,6 und auf gesamtstaatlicher Ebene 40,7. Diese Werte sind im Vergleich zu 2023 ebenfalls gestiegen.

Mehr angezeigte Straftaten und Diebstähle

Die häufigste Art von Straftaten sind die Diebstähle (7.495 Anzeigen bzw. 41,4 Prozent aller Straftaten), die im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent gestiegen sind. Zugenommen haben vor allem die Diebstähle durch Eindringen in Wohnungen (+23,6 Prozent). Auch bei den Einbrüchen in abgestellte Autos, der zweithäufigsten Art der Diebstähle, gibt es eine Zunahme (+22,4 Prozent). Die Ladendiebstähle (-22,8 Prozent) sowie die Diebstähle mit besonderer Geschicklichkeit (-10,2 Prozent) gehen hingegen zurück.

Die Fälle von Raub – ein Phänomen, das weit weniger verbreitet ist als andere Arten von Straftaten – nehmen insgesamt im Vergleich zum Vorjahr ab (-8,1 Prozent). Insbesondere bei den Raubüberfällen auf öffentlichem Grund gibt es einen deutlichen Rückgang (-25,4 Prozent). Im Gegensatz dazu steigt die Zahl der Raubüberfälle in Geschäften und Kaufhäusern (+4,8 Prozent).

Zugenommen haben auch die Fälle von Bedrohungen (+13,2 Prozent), Cyberkriminalität (+7,9 Prozent) und Sachbeschädigungen (+6,7 Prozent). Die sogenannten „Bluttaten“, zu denen vorsätzliche und fahrlässige Tötung, versuchter Mord, Schläge, vorsätzliche Körperverletzung und Sexualverbrechen gehören, verzeichnen 1.070 Anzeigen und sind somit gegenüber 2023 nahezu unverändert geblieben.

Fast ein Drittel der Anzeigen, die im Jahr 2024 von den Polizeikräften erstattet wurden, betrifft Straftaten, deren Tatverdächtige innerhalb desselben Jahres ermittelt wurden (28,0 Prozent aller Anzeigen). Zusätzlich wurden 2024 die Tatverdächtigen von 778 der in den Vorjahren angezeigten Straftaten ermittelt, mehr als 2023 (643 Straftaten).

2024 wurden insgesamt 7.794 Tatverdächtige von den Polizeikräften angezeigt, angehalten oder festgenommen. Im Vergleich zu 2023 ist der Wert angestiegen (+8,3 Prozent). 12,4 Prozent aller Tatverdächtigen haben Diebstähle verübt.

Die Zahl der Tatverdächtigen der „Bluttaten“ ist im Vergleich zu 2023 leicht gestiegen (+0,9 Prozent). Zugenommen hat auch die Zahl der Personen, die in Raubüberfälle verwickelt waren (+17,6 Prozent). Die Zahl der Tatverdächtigen von Cyberkriminalität (+4,4 Prozent), der Drogendelikte (+13,9 Prozent) und der Bedrohungen (+24,6 Prozent) ist auch gestiegen. Die Zahl der Tatverdächtigen von Sachbeschädigungen und von Diebstählen sinkt hingegen (-18,8 und -14,8 Prozent).

Insgesamt sind 351 minderjährige Tatverdächtige gemeldet worden (4,5 Prozent aller Tatverdächtigen). Die absolute Zahl sowie der prozentuelle Anteil sind gegenüber dem Vorjahr (448 Anzeigen bzw. 6,2 Prozent des Gesamtwertes) gesunken.