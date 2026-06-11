Beim Family Day am 13.06.2026 wird das Dorfzentrum von Sarnthein zur bunten Erlebniswelt fuÌˆr GroÃŸ und Klein. - Foto: Â© Tourismusverein Sarntal

Von: First Avenue

Am 13. Juni 2026 verwandelt sich das Dorfzentrum von Sarnthein in eine große Erlebniswelt für Familien, Vereine und Betriebe.

Mit dem „Family Day Sarntal“ entsteht ein Veranstaltungsformat, das Gemeinschaft, Wirtschaft und Ehrenamt auf besondere Weise miteinander verbindet. Hinter dem Projekt stehen zahlreiche Organisationen und Partner aus dem Sarntal – darunter die Raiffeisen Sarntal, der Jugenddienst Bozen-Land, die Sarner Kaufleute, der Tourismusverein Sarntal, MirSarner sowie viele weitere Vereine, Verbände und lokale Akteure.

Ziel der Veranstaltung ist es, das Dorfzentrum zu beleben, die Zusammenarbeit innerhalb des Tales zu stärken und Familien einen besonderen Erlebnistag zu bieten. Gleichzeitig soll der Family Day die Bedeutung regionaler Wirtschaftskreisläufe und der lokalen Kaufkraft sichtbar machen und insbesondere Kindern und Jugendlichen einen spielerischen Zugang zu den vielfältigen Angeboten im Tal ermöglichen.

Ab 10.00 Uhr wird das Dorfzentrum zur bunten Erlebniswelt: Im gesamten Ort entstehen thematische Erlebnisbereiche mit Mitmachstationen, Vorführungen, Musik und Kulinarik. Besucherinnen und Besucher können Vereine kennenlernen, hinter die Kulissen lokaler Betriebe blicken und das Sarntal auf neue Weise entdecken.

Für Familien und Kinder wartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen Highlights: Eine große Schatzsuche durch das Dorfzentrum, die in den neuen Räumlichkeiten der Raiffeisen Sarntal endet, lädt zum Rätseln und Entdecken ein. Ergänzt wird das Angebot durch eine Hüpfburg, einen AVS-Kletterturm, eine Riesensandkiste, den beliebten Rodeostier „Friedl“, Tischtennistische, kreative Mitmachstationen, Kinderschminken sowie Spiel- und Bewegungsangebote des Jugenddienstes.

Auch auf der Bühne ist für Unterhaltung gesorgt: Der bekannte Zauberer Peet Magic, musikalische Beiträge von Anton Nussbaumer, den Soltnbuebm, der Schulband Tone Deaf, traditionelle Auftritte der Kindervolkstanzgruppe Sarntal sowie weitere Live-Musik schaffen ganztägig Festivalstimmung im Dorfzentrum. Zusätzliche Attraktionen wie die Fahrzeugausstellung der Einsatzkräfte, die Hundestaffel der Bergrettung oder Bogenschießen sorgen für weitere Erlebnisse für Groß und Klein.

Kulinarisch präsentieren sich regionale Gastronomiebetriebe und kreative Anbieter mit „Sarner Streetfood“, wo von traditionellen Spezialitäten bis hin zu innovativen Food-Konzepten für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Ein besonderes Highlight bildet am Abend das „Schubgrattl-Charity-Rennen“. Unternehmen, Vereine und Organisationen aus dem Sarntal gestalten ihre eigenen Schubkarren und treten in einem unterhaltsamen Parcours gegeneinander an. Ein Teil der Teilnahmegebühren wird dabei für einen guten Zweck gespendet – Unterhaltung und soziales Engagement gehen hier Hand in Hand.

„Der Family Day soll mehr sein als nur eine Veranstaltung. Wir möchten damit ein langfristiges Format schaffen, das Menschen, Vereine und Betriebe im Sarntal zusammenbringt und gleichzeitig die Bedeutung unserer lokalen Wirtschaft sichtbar macht“, betont Josef Günther Mair, Obmann der GRW Sarntal. „Unser Ziel ist es, gemeinsam etwas zu schaffen, das Identität stiftet, Familien begeistert und das Dorfzentrum nachhaltig belebt.“

Mit dem Family Day soll ein Tag voller Begegnungen, Erlebnisse und gemeinsamer Momente entstehen, der zeigt, wie viel Stärke in der Zusammenarbeit im Sarntal steckt.