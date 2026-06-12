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in Obereggen wieder täglich geöffnet

Ab morgen sind die Kabinenbahn und der Sessellift

Freitag, 12. Juni 2026 | 00:01 Uhr
EyetotheDolomites_Foto_Gu╠ênther.Pichler
Die Erlebnisstation Eye to the Dolomites ist ein überdimensionaler, begehbarer Augapfel zum Thema Welterbe Dolomiten, Design Harry Thaler - Foto: © Günther Pichler
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Von: First Avenue

Der Panorama-Sessellift Obereggen–Oberholz ist bereits geöffnet und bietet täglich von 8:30 bis 18:00 Uhr eine bequeme Auffahrt ins Erlebnisreich Latemar Dolomites, welches zum UNESCO-Welterbe gehört. Ab morgen fährt auch die Kabinenbahn Obereggen-Ochsenweide und ermöglicht den Zugang zu weiteren Erlebnissen. In der Region rund um Obereggen, Pampeago und Predazzo erwarten Sie zahlreiche Sommeraktivitäten: von Themenwegen für die ganze Familie bis zu anspruchsvollen Wanderungen, sportlichen Biketouren und dem ersten Achtsamkeitspfad in den Alpen. Obereggen ist von Bozen aus in nur 20 Minuten erreichbar.

Ein besonderes Highlight ist der Mindful.Latemar-Achtsamkeitspfad auf dem Golfrion-Berg. Auf 1.872 Metern, direkt am Fuße der Dolomiten, können Besucher entlang des Rundweges 18 verschiedene Achtsamkeitsübungen erleben – entweder in einer geführten Gruppe oder individuell mit einer kostenlosen App, die die Anleitungen von Dr. Thomas Bernagozzi bereitstellt. Der Pfad bietet sowohl eindrucksvolle Ausblicke auf den Latemar als auch Ruhe und Entspannung.

18 verschiedenen Mindfulness-Übungen erwandern: Entweder in einer geführten Gruppe oder individuell. Der Achtsamkeitspfad Mindful.Latemar ist direkt von Obereggen aus mit der Kabinenbahn Ochsenweide (ab 13. Juni täglich geöffnet) zu erreichen. – Foto: © Günther Pichler

Hier zum Mindful.Latemar Video

Die Berghütte Oberholz auf 2.096 Metern Höhe ist ein architektonisches und kulinarisches Highlight. Die Hütte verbindet moderne Architektur mit nachhaltiger Bauweise und serviert regionale Küche. Jeden Donnerstag und Samstag wird ein besonderes Frühstück angeboten (Anmeldung erforderlich). Weitere Infos unter oberholz.com.

Am Fuße des Welterbes Dolomiten, auf 2.096 m, fügt sich die Berghütte Oberholz mit ihrer sonnigen Terrasse perfekt in die Berglandschaft ein. – Foto: © Alex Filz

Panoramasessellift Obereggen-Oberholz (1.550m – 2.096m)
06.06. – 04.10.2026, 08.30 – 18.00 Uhr

Kabinenbahn Obereggen-Ochsenweide (1.540m – 1.830 m)
13.06. – 04.10.2026, 08.30 – 18.00 Uhr

FAMILY TICKET: € 52,00
2 Erwachsene und 2 Kinder im Alter von 9 bis 16 Jahren

Erwachsene: € 16,50 Einzelfahrt, € 22,00 hin und zurück
Jugendliche: € 14,00 Einzelfahrt, € 18,00 hin und zurück
Radtransport mit der Kabinenbahn Ochsenweide: € 6,00

Kinder unter 8 Jahren fahren auf allen Aufstiegsanlagen kostenlos.
Ermäßigungen für Jugendliche unter 16 Jahren.
Kinder: geboren nach dem 01.01.2018 / Jugendliche: geboren nach dem 01.01.2008

Info Bergbahnen Obereggen
Tel. +39 0471 618 200
www.obereggen.com

Highlights im Sommer 2026

Geführte Meditation im Mindful.Latemar jeden Dienstag:
… hier geht es zur Vormerkung

Geführte Gipfelwanderung zur Latermarhütte jeden Donnerstag:
– Anmeldung Eggental Tourismus

Frühstück auf 2.096 m jeden Donnerstag und jeden Samstag:
– Anmeldung Berghütte Oberholz

Rosadira Bike Days vom 10. bis 14. Juni:
Informationen Eggental Tourismus

Eggentaler Schupfenfest am 2. August:
Kabinenbahn und Sessellift € 5,00 für Hin- und Rückfahrt

Wild und Wald Genusswochen vom 19. September bis 4. Oktober:
Informationen Eggental Tourismus

Hier zum Latemar Dolomites Summer Video

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