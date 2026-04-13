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Fatou gilt als ältester Gorilla der Welt

Berliner Gorilla-Dame Fatou feiert 69. Geburtstag

Montag, 13. April 2026 | 13:15 Uhr
Fatou gilt als ältester Gorilla der Welt
APA/APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ
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Von: APA/dpa

Zu ihrem 69. Geburtstag hat Gorilla-Dame Fatou im Berliner Zoo eine Überraschung bekommen. Neben einem Bambusstrauß erhielt sie einen Korb gefüllt mit Leckereien wie Salat und Gemüse. Dem Zoo zufolge gilt Fatou als der älteste Gorilla weltweit. “Sie hat heute ihren 69. Geburtstag, den sie feiert. Das ist für einen Gorilla sehr außergewöhnlich”, sagte Tierpfleger Christian Aust. In der Natur könnten die Tiere zwischen 35 und 45 Jahre alt werden.

Die Gorilla-Dame kam den Angaben nach bereits 1959 in den Berliner Zoo. Das genaue Geburtsdatum ist unbekannt – der Zoo richtet den Geburtstag seit einigen Jahren am 13. April aus. “Fatou ist ein sehr umgängliches Tier”, sagte Kuratorin Jennifer Hahn. Mit dem Alter wird sie ihr zufolge immer ruhiger und gemütlicher. Der Gesundheitszustand der Affen-Dame wird streng beobachtet. “Sie hat Arthrose, sie kann die Gelenke nicht mehr komplett strecken, sodass sie Beine und Arme nicht mehr ganz ausstrecken kann”, sagte Hahn. Trotzdem könne sich Fatou aber gut fortbewegen.

Seniorin lebt gemütlich und langsam

Die Seniorin lebt abseits der Gruppe in einer eigenen Anlage. Obst steht demnach für die Seniorin wegen des hohen Zuckergehalts inzwischen nicht mehr auf dem Speiseplan. Da sie keine Zähne mehr hat, wird ein Teil ihrer Kost gekocht. Aber sie fresse gut und “lebt ihr Leben etwas gemütlicher und langsamer”, so Hahn. Und auch wenn es nicht mehr so viel wie früher sei, klettere sie sogar noch ein wenig.

Gorillas sind die schwerste und größte Menschenaffenart. In freier Wildbahn gelten sie als vom Aussterben bedroht, vor allem durch die Zerstörung ihres natürlichen Lebensraums durch Abholzung und Bergbau, sowie illegale Jagd.

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