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Gericht stellte besondere Schwere der Schuld fest

Berliner Palliativarzt muss für Mordserie lebenslang in Haft

Mittwoch, 08. Juli 2026 | 13:37 Uhr
Gericht stellte besondere Schwere der Schuld fest
APA/APA/dpa/Bernd von Jutrczenka
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Von: APA/AFP

Das Landgericht Berlin hat einen Palliativarzt wegen 15-fachen Mordes zur in Deutschland möglichen Höchststrafe verurteilt. Der 41-Jährige wurde am Mittwoch zu lebenslanger Haft verurteilt, außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete die anschließende Sicherungsverwahrung an. Das Gericht zeigte sich nach der Beweisaufnahme überzeugt, dass der Mediziner zwölf Frauen und drei Männer bei Hausbesuchen getötet hatte.

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