“Besondere Grausamkeit”: Kassation bestätigt Urteil im Mordfall Obrist

Bozen – Das Kassationsgericht in Rom hat am Montag das Urteil im Mordfall Marianne Obrist (39) bestätigt: Ihr Lebensgefährte Badr Rabih muss Medienberichten zufolge für 30 Jahre ins Gefängnis.

Rabih hatte Obrist im August 2017 in ihrer gemeinsamen Wohnung in Milland bei Brixen mit einem Besenstiel und einem Baseballschläger so schwer verprügelt, dass sie starb. Der 38-Jährige aus Marokko ist in der Folge wegen Mordes verurteilt worden.

Die von der Verteidigung angeführten Beschwerdegründe wurden nun vom obersten Gericht abgewiesen. Damit erlangt das Urteil aus der Vorinstanz Rechtskraft. Auch das Kassationsgericht sah die Grausamkeit der Handlungen zum Tatzeitpunkt als erschwerend an.