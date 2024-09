Betrüger weigert sich, für das Motorrad zu bezahlen

Carabinieri ermitteln in Brixen

Von: mk

Brixen – Die Brixner Carabinieri haben erfolgreich eine Operation abgeschlossen, die zur Rückgabe eines betrügerisch veräußerten Fahrzeugs und zur Anzeige mehrerer Personen wegen Betrugs und gemeinschaftlicher Hehlerei geführt hat.

Am 26. August 2024 hatte sich ein Bürger in Brixen an die Carabinieri gewandt, der angab, Opfer eines Betrugs geworden zu sein. Der Mann hatte sein Motorrad verkauft, dafür aber kein Geld erhalten.

Mit dem Käufer war ein Preis von 4.800 Euro vereinbart worden. Dieser hatte das Motorrad erhalten, nachdem er Screenshots einer vermeintlichen Überweisung vorgelegt hatte. In Wahrheit wurde die Überweisung allerdings nie durchgeführt. Trotz wiederholter Versuche des Verkäufers, die Zahlung einzufordern, wich der Käufer immer wieder aus und versuchte, sich mit Ausreden aus der Affäre zu ziehen.

Die Carabinieri von Brixen nahmen sofort die Ermittlungen auf und begaben sich in den folgenden Tagen zur Wohnung des Käufers. Dabei stellten sie fest, dass dieser das Motorrad für eine geringe Summe an eine dritte Person weitergegeben hatte. Diese wiederum hatte das Motorrad an einen weiteren Mann um 3.000 Euro verkauft, der nichts von den Umständen wusste und vollkommen ahnungslos war.

Die Carabinieri stellten das Motorrad sicher, wobei der neue „Eigentümer“ im vollen Umfang mit den Behörden kooperierte. Auf Anweisung des diensthabenden Staatsanwalts wurde das Motorrad dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

Die Operation ermöglichte es, den ursprünglichen Käufer wegen Betrugs und zwei weitere beteiligte Personen wegen gemeinschaftlicher Hehlerei anzuzeigen.