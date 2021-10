Betrügerische Spendensammler in Brixen angezeigt

Brixen – Die Staatspolizei hat in Brixen mit Unterstützung der Abteilung für Verbrechensbekämpfung “Lombardia” aus Mailand und der Gemeindepolizei in den vergangenen Wochen zahlreiche Kontrollen durchgeführt. Hunderte Personen und Autofahrer wurden identifiziert sowie zahlreiche Gastronomie- und Glücksspielbetriebe überprüft. Bei einigen Personen stellten die Polizeibeamten kleinere Mengen Haschisch sicher, was entsprechende Meldungen oder Anzeigen zur Folge hatte.

Am 12. Oktober konnten die Exekutivbeamten drei Betrügern das Handwerk legen, die im Zentrum vorgaben, taubstumm zu sein und um Spenden für eine vermeintliche Organisation warben. Nach einer kurzen Flucht konnten die zwei Frauen und ein Mann aus Rumänien geschnappt und angezeigt werden.

Am 14. Oktober fand eine weitere außerordentliche Kontrolle im Stadtgebiet von Brixen statt. Einigen Vorbestraften wurde ein polizeiliches Aufenthaltsverbot auferlegt.

Acht Tage später wurde erneut mit weiträumigen Kontrollen auf der Straße, in Gastronomiebetrieben und Geschäften Präsenz gezeigt. Auch die Einhaltung der Corona-Maßnahmen wurde überprüft.