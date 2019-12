Betrügerischer Bankrott: Unternehmer von Finanzpolizei Meran am Flughafen verhaftet

Meran/Mailand – Wegen betrügerischen Bankrotts hat die Finanzpolizei von Meran am vergangenen Samstag am Flughafen Malpensa in Mailand einen Unternehmer festgenommen. Der Mann war kurz davor, per Flugzeug nach Brasilien zu flüchten. Daraus wurde jedoch nichts, denn die Finanzpolizei hat den Unternehmer bereits seit über einem Jahr unter Beobachtung. Er wurde in U-Haft ins Gefängnis von Busto Arsizio überstellt.

Laut der Finanzpolizei soll er einen Millionenbankrott zu verantworten haben, bei dem Banken, Lieferanten, Angestellte sowie das Rentenfürsorgeinstitut INPS und die öffentliche Hand das Nachsehen hatten. Es geht um ein Unternehmen, das Zierpflanzen züchtet und in Meran sowie in Sabaudia südlich von Rom Firmensitze hat.

Der Unternehmer sowie dessen Familie und einige Mithelfer sollen für die finanzielle Schieflage verantwortlich sein, indem seit 2011 auch Gelder einem brasilianischen Unternehmen der gleichen Branche übertragen wurden. Dorthin war der Verdächtige mit seiner Familie vor zwei Jahren auch ausgewandert.

Als er vor einigen Tagen nach Italien kam und die Betriebe in Südtirol und Sabaudia besuchte, wurde er kurz vor seiner Rückreise nach Brasilien von den Exekutivbeamten am Flughafen verhaftet. Die Gerichtsbehörden haben die Untersuchungshaft bestätigt. Die Ermittlungen der Finanzpolizei laufen nun weiter, um auch der Komplizen des Millionen-Bankrotts zur Rechenschaft zu ziehen. Laut Angaben der Finanzpolizei konnte es sich um einen der größten betrügerischen Bankrotte in Südtirol handeln.