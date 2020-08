Betrunken am Steuer eines Sattelschleppers: Zwei Anzeigen

Freienfeld/Eppan – Die Straßenpolizei von Sterzing hat auf der Höhe des Sadobre-Geländes in Freienfeld am Montag in der Früh gegen 4.50 Uhr einen Sattelzug aufgehalten. Der Lenker wurde einem Alkoholtest unterzogen. Das Ergebnis war schockierend: 2,67 Gramm pro Liter wurden angezeigt.

Der 46-Jährige, der aus Georgien stammt, wurde wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Da es sich um einen Berufsfahrer handelt, muss er mit schwersten Konsequenzen rechnen. Abgesehen vom strafrechtlichen Aspekt riskiert er unter anderem den Widerruf der Fahrerlaubnis.

Bei derselben Gelegenheit hat die Straßenpolizei einen zweiten Sattelzug kontrolliert, dessen Lenker ebenfalls alkoholisiert war. In diesem Fall handelte es sich „nur“ um 0,62 Gramm pro Liter. Der 41-jährige Lenker aus Litauen wurde zu einer Geldstrafe von 725 Euro verdonnert. Außerdem wurde ihm der Führerschein bis zu acht Monaten entzogen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Straßenpolizei in Eppan hingegen einen 29-Jährigen in seinem Pkw aufgehalten, der etwas mehr als 0,5 Promille im Blut hatte. Neben dem Entzug des Führerscheins wurde er zu einer Geldbuße von 544 Euro verdonnert.

Am Sonntagabend hat die Straßenpolizei hingegen auf der Schnellstraße MeBo ein Fahrzeug gestoppt, das mit 144 Stundenkilometern unterwegs war – trotz eines Tempolimits von 90 km/h. Der 26-jährige Lenker muss eine Geldstrafe von 544 Euro zahlen, außerdem wurden ihm sechs Führerscheinpunkte abgezogen.