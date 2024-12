Betrunken am Steuer: Fahrer verursacht Unfall

Von: fra

Bozen – In der Nacht auf Dienstag rückten die Carabinieri Bozen zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung zwischen dem Weinbergweg und der Galvanistraße aus. Alarmiert hatte die Notrufnummer 112 ein Autofahrer, der das Unfallfahrzeug in einem stark beschädigten Zustand bemerkt hatte, das zugleich eine ernsthafte Gefahr für den Straßenverkehr in der Gegend darstellte.

Vor Ort stellten die Carabinieri fest, dass der 24-jährige Fahrer einen deutlich erhöhten Alkoholwert hatte, erheblich über den gesetzlich zulässigen Grenzen und in diesem speziellen Fall strafrechtlich relevant, da es sich um einen Verkehrsunfall – verursacht durch Trunkenheit am Steuer – handelt.

Dem jungen Mann, der ein Fahrzeug fuhr, das einer anderen Person gehörte, wurde der Führerschein entzogen. Der Führerschein kann nun laut neuer Straßenverkehrsordnung für sechs Monate bis zu einem Jahr gesperrt werden. Dies ist der erste Fall von Trunkenheit am Steuer, den die Carabinieri Bozen nach den jüngsten Gesetzesänderungen bearbeitet haben.