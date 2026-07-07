Betrunkene auf Baukran lösten Polizeieinsatz in Salzburg aus

Von: apa

Zwei Betrunkene auf einem Baukran haben Dienstagfrüh in der Stadt Salzburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Augenzeugen meldeten über den Polizeinotruf, dass zwei Personen auf dem Ausleger des rund 25 Meter hohen Krans sitzen würden. Da die 32- und 34-jährigen Männer der Aufforderung, abzusteigen, nicht nachkamen, kletterten Polizisten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) auf den Kran. Nachdem die beiden nach Zureden hinuntergeklettert waren, erfolgte die Festnahme.

“Die beiden Männer waren uneinsichtig, unkooperativ und aufbrausend”, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Weil die Israelis zunächst keine Angaben zu ihrer Identität machten, wurden sie festgenommen und nach der Identitätsfeststellung wieder entlassen. Sie werden wegen Ordnungsstörung angezeigt. Auch die Berufsfeuerwehr und das Rote Kreuz waren wegen des Vorfalles an der Alpenstraße im Einsatz. Verletzt wurde niemand.