Betrunkener mit Zweijähriger auf Beifahrersitz gestoppt

Von: apa

Mit einer Alkoholisierung von über zwei Promille und mit seiner zweijährigen Tochter auf dem Beifahrersitz ist ein Autofahrer am Sonntagabend bei der Abfahrt von der Rheintalautobahn (A14) bei Bregenz gestoppt worden. Die Polizei war dem 34-Jährigen nach einem telefonischen Hinweis einer Frau gefolgt, eine Anhaltung war bei der Betriebsausfahrt vor dem Citytunnel möglich. Wie die Exekutive informierte, ist der Mann auch nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung.

Die Frau meldete sich gegen 21.00 Uhr via Notruf bei der Polizei und gab an, dass der vor ihr fahrende Pkw extreme Schlangenlinien ziehe. Über die Autobahnauffahrt Dornbirn-Süd gelangte der stark betrunkene 34-Jährige aus dem Bezirk Bregenz auf die Autobahn. Streifen der Polizeiinspektion Lustenau und der Autobahnpolizeiinspektion Dornbirn holten den Mann ein und hielten ihn in weiterer Folge an.