Beunruhigend: Mittelschüler mit Messer im Rucksack

Von: mk

Bozen – In der Mittelschule “Enrico Fermi” in Bozen hat sich am Dienstag ein beunruhigender Vorfall abgespielt. Im Rucksack eines Schülers wurde ein Messer entdeckt, dessen Mitführen in Italien verboten ist.

Die Ordnungshüter wurden informiert, während die Schulleitung die Eltern des Schülers einberufen hat.

Der Schüler wurde vorerst vom Unterricht suspendiert.

Erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Randalierer in derselben Schule zugeschlagen und die Turnhalle verwüstet. Diese ist italienischen Medienberichten zufolge bislang unbenutzbar.