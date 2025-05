Bewaffneter Banküberfall im Tiroler Zillertal

Von: apa

Eine Bankfiliale in Fügen im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) ist Mittwochnachmittag um kurz nach 16.00 Uhr von einem mit einer Pistole bewaffneten Mann überfallen worden. Eine verdächtige Person wurde anschließend angehalten und überprüft, bestätigte die Polizei einen Online-Bericht der “Tiroler Tageszeitung” gegenüber der APA. Ob es sich dabei um den Täter handelt, war aber noch unklar. Die Fahndung unter Beteiligung eines Hubschraubers war jedenfalls weiter im Gange.

Der mit einem roten Schlauchschal maskierte Täter bedrohte laut Polizei Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend verließ er das Bankinstitut und flüchtete zu Fuß in Richtung Süden. Bei dem Überfall dürfte niemand verletzt worden sein. Nähere Details waren noch nicht bekannt.

Der Gesuchte wurde als männlich und “eher jünger” beschrieben. Er trug einen grauen Hoodie, eine graue Kappe und hatte eine schmale Statur.

Mehrere Banküberfälle in Tirol im Vorjahr

In Tirol hatte es im Vorjahr eine bemerkenswerte Häufung von Banküberfällen gegeben. Zehn Überfälle waren innerhalb eines Jahres verübt worden. Ende April wurde ein Duo angeklagt, laut Staatsanwaltschaft sollen fünf Überfälle auf das Konto eines 25-jährigen Österreichers und eines 32-jährigen Russen gehen. Drei weitere Täter wurden ausgeforscht und zum Teil bereits verurteilt. Noch unklar war, wer für die Banküberfälle im Oktober 2023 in der Innsbrucker Reichenau sowie im November 2024 in Kufstein verantwortlich ist.