Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland: Zelger zum Kommissär ernannt
Nach Verfügung des Verwaltungsgerichts

Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland: Zelger zum Kommissär ernannt

Freitag, 29. Mai 2026 | 15:14 Uhr
Hansjörg Zelger
LPA/Fabio Brucculeri
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – In ihrer Sitzung vom 29. Mai hat die Landesregierung Hansjörg Zelger zum außerordentlichen Kommissär der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland ernannt. Die Ernennung Zelgers, der Bürgermeister von Terlan ist und vorheriger Präsident der Bezirksgemeinschaft war, wurde gemäß Artikel 54 Absatz 1 des Autonomiestatuts und Artikel 6 des Landesgesetzes Nr. 7 vom 20. März 1991 notwendig, nachdem die Autonome Sektion Bozen des Regionalen Verwaltungsgerichts mit einer Verfügung im Dringlichkeitsweg die Aussetzung des Beschlusses der Bezirksgemeinschaft verfügt hatte, mit dem die Zusammensetzung des Bezirksrates genehmigt worden war.

Die Maßnahme des Verwaltungsgerichts erfolgte nach dem die Gemeinde Pfatten gegen die Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland, die Gemeinde Leifers und das Land sowie die von der Gemeinde Leifers entsandten Vertreterinnen und Vertreter Rekurs eingereicht hatte. Durch die Aussetzung des Beschlusses verlor die Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland in der Folge auch ihren Präsidenten und den Bezirksausschuss.

Nachdem die Handlungsunfähigkeit der Körperschaft festgestellt worden war und die Notwendigkeit bestand, die Durchführung der ordentlichen Verwaltungstätigkeit sicherzustellen, hat die Landesregierung Zelger bis zum Abschluss des beim Verwaltungsgericht Bozen anhängigen Verfahrens oder bis zur Abänderung der gerichtlichen Verfügung zum Kommissär ernannt.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Brennerpass gesperrt: “Gefahr eines Eigentors”
Kommentare
53
Brennerpass gesperrt: “Gefahr eines Eigentors”
Sinner erleidet in Paris Schwächeanfall
Kommentare
45
Sinner erleidet in Paris Schwächeanfall
Dreist: Einbrecher holen sich ein Fahrrad nach dem anderen
Kommentare
28
Dreist: Einbrecher holen sich ein Fahrrad nach dem anderen
Brennerverkehr vor Reform: Höhere Maut
Kommentare
27
Brennerverkehr vor Reform: Höhere Maut
Brenner-Demo: Italien befürchtet massive Probleme
Kommentare
26
Brenner-Demo: Italien befürchtet massive Probleme
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 