Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bissiger Dieb: Polizist muss in die Notaufnahme
Einsatz in Bozen

Bissiger Dieb: Polizist muss in die Notaufnahme

Montag, 11. Mai 2026 | 17:46 Uhr
polfer
Quästur
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Bahnpolizei hat in Bozen einen 25-jährigen Nordafrikaner festgenommen, mitten in der einen Rucksack samt Laptop sowie mehrere Handys gestohlen haben soll. Betroffene hatten sich an die Ordnungshüter gewandt, die unmittelbar Bilder von der Überwachungskameras auswerteten.

Die Serie an Straftaten hat sich vor wenigen Tagen im Bereich zwischen Bahnhof und Stadtzentrum zugetragen. Einem minderjährigen Mädchen war das Handy aus der Jackentasche entwendet worden, zudem fehlte einem Mann plötzlich sein Rucksack samt wertvollem Laptop. Aufnahmen der Überwachungskameras lieferten den Beamten ein klares Bild des Verdächtigen.

Den Beamten gelang es, den 25-Jährigen in der Nähe des Stadtzentrums auszuforschen, wobei dieser Mann immer noch im Besitz des gestohlenen Rucksacks und des Smartphones war. Anschließend wurde er zur Dienststalle gebracht und erneut durchsucht. Dabei kam weiteres Diebesgut zum Vorschein: ein zweites Smartphone, das der Mann erst kurz zuvor einer deutschen Touristin in der Innenstadt entwendet hatte.

Während die Beamten den Mann identifizierten, eskalierte die Situation: Der 25-Jährige verlor die Beherrschung und leistete heftigen Widerstand. In einem aggressiven Versuch, sich zu befreien, biss er einem Polizisten so fest ins Handgelenk, dass dieser in der Notaufnahme im Bozner Krankenhaus behandelt werden musste. Die Ärzte rechnen mit einer Heilungsdauer von einer Woche.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnte die Beute wieder an die rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden. Für den 25-Jährigen, der bereits polizeibekannt war, endete der Tag hinter Gittern. Er wurde in das Gefängnis von Bozen überstellt und muss sich nun wegen Diebstahls, Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung verantworten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Kommentare
79
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Kommentare
63
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Kommentare
58
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
Kommentare
23
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
Muttertag: “Care-Arbeit ist systemrelevant und monetär anzuerkennen”
Kommentare
21
Muttertag: “Care-Arbeit ist systemrelevant und monetär anzuerkennen”
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 