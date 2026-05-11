Bissiger Dieb: Polizist muss in die Notaufnahme

Von: mk

Bozen – Die Bahnpolizei hat in Bozen einen 25-jährigen Nordafrikaner festgenommen, mitten in der einen Rucksack samt Laptop sowie mehrere Handys gestohlen haben soll. Betroffene hatten sich an die Ordnungshüter gewandt, die unmittelbar Bilder von der Überwachungskameras auswerteten.

Die Serie an Straftaten hat sich vor wenigen Tagen im Bereich zwischen Bahnhof und Stadtzentrum zugetragen. Einem minderjährigen Mädchen war das Handy aus der Jackentasche entwendet worden, zudem fehlte einem Mann plötzlich sein Rucksack samt wertvollem Laptop. Aufnahmen der Überwachungskameras lieferten den Beamten ein klares Bild des Verdächtigen.

Den Beamten gelang es, den 25-Jährigen in der Nähe des Stadtzentrums auszuforschen, wobei dieser Mann immer noch im Besitz des gestohlenen Rucksacks und des Smartphones war. Anschließend wurde er zur Dienststalle gebracht und erneut durchsucht. Dabei kam weiteres Diebesgut zum Vorschein: ein zweites Smartphone, das der Mann erst kurz zuvor einer deutschen Touristin in der Innenstadt entwendet hatte.

Während die Beamten den Mann identifizierten, eskalierte die Situation: Der 25-Jährige verlor die Beherrschung und leistete heftigen Widerstand. In einem aggressiven Versuch, sich zu befreien, biss er einem Polizisten so fest ins Handgelenk, dass dieser in der Notaufnahme im Bozner Krankenhaus behandelt werden musste. Die Ärzte rechnen mit einer Heilungsdauer von einer Woche.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnte die Beute wieder an die rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden. Für den 25-Jährigen, der bereits polizeibekannt war, endete der Tag hinter Gittern. Er wurde in das Gefängnis von Bozen überstellt und muss sich nun wegen Diebstahls, Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung verantworten.