Bitterer Sieg

Leifers – Die Freude über den Sieg auf dem Volley-Spielfeld in der Halle in der Hilberhofstraße in St. Jakob bei Leifers währte für das Mädchen-Team “Dao Conad Torrefranca volley” aus Mattarello im Trentino nur kurz.

Als sie nämlich nach dem Auswärtsspiel am Samstag in die Umkleidekabine zurückgingen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Taschen, Jacken und die Bekleidung waren durchsucht worden und lagen verstreut auf dem Boden herum. Sämtliche Wertgegenstände wie Handys, Brieftaschen, Autoschlüssel oder einige teure Jacken wurden von Unbekannten entwendet, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Den Sportlerinnen blieb nichts anderes übrig, als die Carabinieri zu alarmieren. Die Exekutivbeamten holten Zeugenaussagen ein und luden die bestohlenen Mädchen ein, am Sonntag Anzeige in ihren jeweiligen Heimatorten zu erstatten. Der Verein aus Mattarella hat hingegen bereits am Samstagabend bei den Carabinieri in Leifers Anzeige erstatten. Die Hoffnung ist, dass zumindest einige Brieftaschen mit den Dokumenten wieder auftauchen – nicht unüblich in solchen Fällen.

Indes äußern die Führungskräfte des Sportvereins aus Mattarello südlich von Trient ihre Unverständnis über die Tat und die Sicherheitsvorkehrungen. In Mattarello werde die Sporthalle bei Spielen oder anderen Events von einem Hausmeister im Auge behalten, was eine gewisse Sicherheit biete. “In Leifers gibt die Gemeinde die Schlüssel an den örtlichen Sportverein. Eine Aufsicht der Anlage abseits des Spielfelds gibt es damit nicht. Hinweise, dass es keine Überwachung gibt, hätten ausgereicht und unsere Sportlerinnen hätten sich eine Tasche geschnappt, darin alle Wertsachen gepackt und sie mit in die Halle genommen. Wir sind regelrecht verblüfft und zornig und überlegen uns, rechtliche Schritte zu ergreifen, um einen Schadenersatz zu erhalten”, so die Funktionäre des Trentiner Sportvereins.