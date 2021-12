Bizarrer Vorfall bei Corona-Kontrolle

Ahrntal – Erneut haben die Carabinieri in Südtirol Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen durchgeführt und mussten aufs Neue Verstöße feststellen.

In Sand in Taufers hat der Restaurantbetreiber, der zugleich Koch ist, nicht den Super-Green-Pass vorweisen können. Auch zwei seiner Gäste saßen in der Stube und aßen ohne Grünen Pass gemütlich ihr Mittagessen. Somit wurden drei Verwaltungsstrafen in Höhe von jeweils 400 Euro ausgestellt. Zudem wurde das Restaurant für fünf Tage geschlossen.

Die Kontrolle endete mit einem bizarren Vorfall: Der sanktionierte Restaurantbetreiber händigte den Exekutivbeamten ein Dokument aus, in dem er erklärt, den italienischen Staat nicht anzuerkennen und sich als “freier Bürger” bekennt.

Die nächste Station der Carabinieri war eine Bar in Luttach: Hier stellten sie Speck- und Wurstwaren sowie andere Lebensmittel im Wert von 500 Euro sicher. Die Lebensmittel waren ohne entsprechende Etikettierung, womit ihre Herkunft nicht nachzuvollziehen war.

Die Waren wurden beschlagnahmt und die Betreiberin der Bar mit einer Geldstrafe belegt.