Blumau: Einheimisches Paar beschossen

Blumau – Wie erst am Samstag bekannt wurde, wurde in Blumau am Freitagabend ein einheimisches Paar von einem Mann mit einem Gewehr beschossen. Der Unbekannte, bei dem es sich mutmaßlich um den Ex-Mann der Frau handelte, lauerte dem Paar hinter einem Gebüsch in der Nähe des Hauses auf und feuerte auf sie mehrere Kugeln ab.

Der Angriff geschah am Freitagabend, wurde aber erst am Samstag bekannt. Der unbekannte Täter, der sich in der Nähe des Hauseingangs hinter einem Busch versteckt hatte, gab mit einem Gewehr auf die Beine des Mannes und der Frau mehrere Schüsse ab. Der Mann und die Frau, die leichte Verletzungen an den Beinen erlitten, wurden nach einer Erstversorgung durch die Rettungskräfte in das Krankenhaus von Bozen gebracht.

Die beiden Opfer, bei denen es sich um Einheimische handelt, sollen den Unbekannten als den Ex-Ehemann der Frau wiedererkannt haben, als dieser den Tatort verließ. Der Mann, der derzeit in der Lombardei lebt, ist seit gestern Abend unauffindbar.

Die Carabinieri von Blumau und Bozen sowie die Spurensicherung ermitteln zum Tathergang. Ersten Erkenntnissen zufolge gilt es als wahrscheinlich, dass es sich nicht um ein aus Eifersucht verübtes Verbrechen, sondern vielmehr um eine Abrechnung, also um eine Art Rache für ein vergangenes Ereignis, handelt. Nach dem mutmaßlichen Täter wird intensiv gefahndet.