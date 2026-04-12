“Blutregen” im Anmarsch

Von: mk

Bozen – Ein Wetterumschwung steht bevor: Der Hochdruckeinfluss schwächt sich ab und von Süden her erreichen uns feuchtere Luftmassen. Doch das Wetter hat nicht nur Niederschläge im Gepäck. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Plattform X mitteilt, gibt es Wüstensand gleich mit dazu.

„Die Sahara ist wieder auf Besuch. Der Sonntag beginnt zwar noch sonnig, doch schon bald nehmen die Wolken zu und gegen Abend sind erste vereinzelte Regenschauer möglich. Morgen ist dann verbreitet mit etwas Regen zu rechnen, inklusive Saharastaub“, schreibt Peterlin auf X.

Zunächst ist es am heutigen Sonntag noch recht sonnig. Im Tagesverlauf nehmen die Wolken von Süden her zu. Am Abend und in der Nacht sind erste lokale Regenschauer möglich.

Die Sahara ist wieder auf Besuch. Der Sonntag beginnt zwar noch sonnig, doch schon bald nehmen die Wolken zu und gegen Abend sind erste vereinzelte Regenschauer möglich. Morgen ist dann verbreitet mit etwas Regen zu rechnen, inklusive Saharastaub. pic.twitter.com/Mg41ZakiCr — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) April 12, 2026

Am morgigen Montag sorgt ein Tief über dem Mittelmeer für unbeständiges Wetter. Das bedeutet: viele Wolken und etwas Regen.

Am meisten regnet es wahrscheinlich vom Ultental über das Burggrafenamt bis zum unteren Vinschgau, am wenigsten im Eisacktal und Pustertal.

Wettervorhersage – erst wechselhaft, dann freundlicher

Am Dienstag bleibt das Wetter wechselhaft. Die Wolken überwiegen und die Sonne zeigt sich nur zwischendurch. Etwas Regen fällt vor allem in der ersten Tageshälfte. Am Mittwoch wird es freundlicher mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag können sich ein paar Regenschauer bilden. Am Donnerstag geht es mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter. Tagsüber wird es angenehm warm. Auch der Freitag bringt einen freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken.