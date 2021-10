BOclassic-Siegerin Agnes Tirop tot aufgefunden

Bozen – Die kenianische Läuferin Agnes Tirop, die 2016 und 2017 den Silvesterlauf BOclassic in Bozen gewonnen hat, ist tot. Laut der Nachrichtenagentur Ansa ist die 25-Jährige tot in ihrem Haus in Kenia aufgefunden worden. Ihr Körper wies Stichverletzungen auf. Kenias Leichtathletik-Verband ist in Trauer und bemüht, Einzelheiten zum Tod herauszufinden. Die Ermittlungen betreffen offenbar auch den Ex-Mann der Sportlerin. Er soll unter Tatverdacht stehen.

Tirop holte zweimal WM-Bronze über 10.000 m und nahm für Kenia an den Olympischen Spielen in Tokio teil, wo sie im August Vierte über 5.000 Meter wurde. In Bozen hält sie weiterhin den Streckenrekord über 5.000 Meter.