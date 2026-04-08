Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bodypacker mit 85 Kokain-Päckchen am Flughafen Wien gefasst
Behältnisse mit mehr als einem Kilo Drogen bei Untersuchung entdeckt

Bodypacker mit 85 Kokain-Päckchen am Flughafen Wien gefasst

Mittwoch, 08. April 2026 | 10:44 Uhr
Behältnisse mit mehr als einem Kilo Drogen bei Untersuchung entdeckt
APA/APA/LPD NÖ
Schriftgröße

Von: apa

Ein Bodypacker ist am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) gestoppt worden. Der 49-Jährige hatte 85 Behältnisse mit insgesamt mehr als einem Kilo Kokain geschluckt. Der Spanier, der von Sevilla nach Wien geflogen war, wurde nach einer Kontrolle am 27. Jänner festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert, berichtete die niederösterreichische Polizei am Mittwoch in einer Aussendung.

Der Mann hatte sich bei einer Kontrolle in Widersprüche verwickelt. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv, bei einer Untersuchung in der Klinik Donaustadt in Wien wurden zahlreiche Bodypacks entdeckt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Jaufenpass: Unmut über Motorradlärm
Kommentare
69
Jaufenpass: Unmut über Motorradlärm
Kritik an Wohnprojekt für Ausländer: STF greift Landesrätin Pamer an
Kommentare
57
Kritik an Wohnprojekt für Ausländer: STF greift Landesrätin Pamer an
Zwischen Bergen, Dialekten und der Frage “Bleiben oder Gehen?”
Kommentare
35
Zwischen Bergen, Dialekten und der Frage “Bleiben oder Gehen?”
Zeichen stehen auf Eskalation im Iran-Krieg
Kommentare
24
Zeichen stehen auf Eskalation im Iran-Krieg
Die “Neobäuerlichen” werden immer zahlreicher
Kommentare
23
Die “Neobäuerlichen” werden immer zahlreicher
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 