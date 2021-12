Boosterimpfung – wegen Omikron wichtiger denn je

Bozen – Die Ausbreitung der Virusvariante Omikron macht die Auffrischimpfung wichtiger denn je. Das Impfwochenende hat bei den Boosterimpfungen einen großen Schub gebracht und nach wie vor ist eine gesteigerte Nachfrage zu beobachten.

Derzeit zeichnet sich ab, dass die Omikron-Variante innerhalb der ersten zwei Monate des Jahres 2022 das Infektionsgeschehen in Europa übernehmen wird. Dieses Virus ist weit ansteckender als die Deltavariante und Menschen, deren Grundimmunisierung einige Monate her ist beziehungsweise vor längerer Zeit genesene Personen haben keinen ausreichenden Immunschutz mehr dagegen. Anders stellt sich die Situation nach einem erfolgten Booster dar, denn danach reagiert das Immunsystem innerhalb kurzer Zeit mit einer sehr guten Immunantwort. Italien bietet die Auffrischimpfung nun bereits nach fünf Monaten an.

Landesrat Thomas Widmann bringt es auf den Punkt: „Die aktuellsten Daten zeigen, dass die Omikron-Variante ansteckender als die Delta-Variante ist und sich rasant in der Bevölkerung ausbreitet. Die Auffrisch- oder Boosterimpfung ist derzeit die effektivste Antwort, die wir auf alle Varianten haben. Es freut uns daher, dass sich in den letzten Wochen so viele Menschen mit der dritten Dosis geimpft haben. Wir rufen jetzt nochmal alle dazu auf, sich die Booster-Impfung oder die erste Impfung zu holen.“

Seit der letzten Meldung am Freitag, den 17. Dezember sind 15.928 Auffrisch- oder Boosterimpfungen verabreicht worden. Bei der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen waren 3.508 3. Dosen zu verzeichnen, damit ist dies die Altersgruppe, die sich derzeit am stärksten boostern lässt. An zweiter Stelle folgt die Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen mit 3.104 dritten Dosen und jene der 40- bis 49-Jährigen (2.540 dritte Dosen).

Was die generelle Impfbeteiligung anlangt, so wurden in Südtirol mit Stand gestern, 22. Dezember insgesamt 908.146 Corona-Schutzimpfungen verimpft. 82,6 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahren bzw. 72,5 der Gesamtbevölkerung hat die erste Impfserie abgeschlossen. Vergangene Woche am Samstag den 18. Dezember war auch der Startschuss für die Kinderimpfungen. Seit diesem Datum sind in Südtirol mittlerweile 1.137 Kinder zwischen fünf und elf Jahren zum ersten Mal geimpft worden. Im Impfzentrum Bozen wurden 581 Coronaschutz-Impfungen für Kinder verabreicht, in Bruneck waren es 128 und in Brixen 155. 40 Kinder haben in einem der Ambulatorien von Kinderärzten/-ärztinnen freier Wahl ihren ersten Piks bekommen.

Generaldirektor Florian Zerzer verweist auf die Wichtigkeit der Impfung für Kinder: „Kindern mit gesundheitlichen Problemen sind sicherlich diejenigen, die am meisten von der Coronaschutz-Impfung profitieren, da sie das höchste Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Die Impfung bringt aber auch generell allen Kinder Vorteile: Indem Sie Ihr Kind impfen lassen, helfen Sie vor allem ihm selbst, sich zu schützen, aber auch Personen in seinem Umfeld, die nicht geimpft werden können, wie z.B. jüngere Geschwister oder gefährdete Personen. Abgesehen davon bringt die Impfung andere positive Aspekte mit sich, wie die Möglichkeit unbeschwerter und einfacher an einem normalen Alltagsleben mit Freizeitangeboten teilzuhaben.“

Alle Impftermine können unter https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch (Mo-Fr) von 8.00 bis 16.00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkungsstelle: Tel. 0471 100999 vorgemerkt werden. Es wird empfohlen, die online-Vormerkung zu nutzen. Vormerkungen über Sanibook können prinzipiell bis am Tag davor getätigt werden, ansonsten, wenn z.B. ein Termin am Vormittag für den Nachmittag vorgemerkt werden möchte, sollte dies telefonisch erfolgen.

Für jene, die die erste Impfdosis erhalten haben und noch nicht für die zweite vorgemerkt sind, ist es möglich ohne Vormerkung jene Impftermine wahrzunehmen, an denen derselbe Impfstoff der ersten Dosis angeboten wird. Für die verfügbaren Termine können Sie sich auf folgender Seite erkundigen: https://www. coronaschutzimpfung.it/de/ impftermine/alle-impftermine Hinweise wie „Auffrischung“ und „nur mit Vormerkung“, sind im Falle von Zweitdosen hinfällig. Die zweite Dosis wird mit demselben Impfstoff der ersten Dosis verabreicht, bei Pfizer müssen mindestens 21 Tage, bei Moderna mindestens 28 Tage seit der ersten Dosis verstreichen. Personen, die den Termin der 2. Dosis für den Nachweis der Pflichtimpfung benötigen, können sich weiterhin an infovax@sabes.it wenden.

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze: Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 22.12.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche) Verabreichte Impfdosen: 908.146 (+21.147)

Erstdosis: 399.971 (+3.281)

Zweitdosis: 353.856 (+4.938)

Drittdosis: 154.319 (+15.928)

vollständig geimpfte Personen: 386.847 (+4.060)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 29.815

Zweitdosis: 28.742

Drittdosis: 23.174 (+1.006)

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 41.715

Zweitdosis: 39.072

Drittdosis: 27.444 (+2.277)

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 51.834

Zweitdosis: 47.356

Drittdosis: 30.078 (+3.104)

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 72.507

Zweitdosis: 65.844

Drittdosis: 33.407 (+3.508)

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 74.448 Personen

Erstdosis: 62.718

Zweitdosis: 55.595

Drittdosis: 21.575 (2.540)

Personen über 30 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 63.481 Personen

Erstdosis: 52.696

Zweitdosis: 45.505

Drittdosis: 10.586 (+1.690)

Personen über 20 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 61.285 Personen

Erstdosis: 51.455

Zweitdosis: 44.288

Drittdosis: 7.229 (+1.524)

Personen von 16-19 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.242 Personen

Erstdosis: 19.942

Zweitdosis: 16.089

Drittdosis: 791 (+232)

Personen von 05-15 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 39.081 Personen

Erstdosis: 17.289

Zweitdosis: 11.365

Drittdosis: 35 (+17)

Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden: Altersgruppe 80+: 88,0 Prozent; 70+: 90,1 Prozent; 60+: 88,5 Prozent; 50+: 86,4 Prozent; 40+: 85,6 Prozent; 12-39: 84,5 Prozent.

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 284.894

Zweitdosis: 266.699

Drittdosis: 65.754

Moderna

Erstdosis: 40.450

Zweitdosis: 41.558

Drittdosis: 88.565

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.442

Zweitdosis: 45.597

Johnson & Johnson

Erstdosis: 13.050

Informationen zur Impfkampagne und Vormerkung: www.coronaschutzimpfung.it