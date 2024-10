Bozen: 14-Jährige vergewaltigt

Von: lup

Bozen – Am vergangenen Freitagabend wurde eine 14-jährige Jugendliche im Stadtteil Kaiserau vergewaltigt, so berichtet Alto Adige online. Das Mädchen wartete gegen 20.00 Uhr an einer Haltestelle auf den Bus, als ein 40-jähriger Pakistaner sich ihr näherte und sie ansprach. Zunächst soll der Mann um eine Wegbeschreibung gefragt haben. Anschließen startete er Annäherungsversuche.

Als das Mädchen zu gehen versuchte, blieb der Mann hartnäckig und verhinderte ihr Davoneilen. Anschließend zog er sie hinter einen Busch, wo er sich an ihr verging. Erst nach einer Viertelstunde gelang dem Mädchen die Flucht. Sie sprach eiligst einen Passanten an, welcher wiederum die Polizei anrief. Der Täter konnte festgenommen und ins Gefängnis gebracht werden.