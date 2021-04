Bozen: 21 Kilo Marihuana in Garage entdeckt

Bozen – Die Staatspolizei hat am Donnerstag in der Südtiroler Landeshauptstadt dem illegalen Drogenhandel einen Schlag versetzen können. Nahezu 21 Kilogramm Marihuana und Haschisch sowie diverses Verpackungsmaterial und eine Präzisionswaage haben die Fahnder in einer Garage in Gries sichergestellt und beschlagnahmt. für einen 29-jährigen Italiener klickten die Handschellen.

Bereits seit einigen Tagen war die Garage ins Visier der Exekutivbeamten gerückt. Verdächtigen Aktivitäten, wie etwa ständiges Kommen und Gehen von unbekannten Personen, waren der Polizei gemeldet worden.

Nachdem die Garage mehrmals beobachtet wurde, haben die Polizeibeamten einen 29-jährigen, nicht vorbestraften Italiener ausgemacht, der Zugang zu der Immobilie hatte. Der auch als “Personal Trainer” arbeitende Mann war bereits polizeibekannt, weil er in der Vergangenheit mit Vorbestraften in Kontakt stand.

Bei einer Durchsuchung der Garage stießen die Fahnder auf das Rauschmittel. Weitere 50 Gramm Cannabis sowie 12.500 Euro in bar stellten die Ordnungshüter in der Wohnung des 29-Jährigen sicher. Das Geld soll laut der Polizei vermutlich durch den Handel mit den Drogen erwirtschaftet worden sein. Der 29-Jährige wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt.

Die Staatspolizei erklärt, dass sich durch die Coronapandemie auch die Straßenpreise für Marihuana und Haschisch nahezu verdoppelt haben.