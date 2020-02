Bozen: 22-Jähriger mit 500 Gramm Cannabis festgenommen

Bozen – Die Bahnpolizei hat in Bozen einen 22-Jährigen aus Gambia mit 500 Gramm Marihuana erwischt. Der Mann wurde wegen Drogenhandels festgenommen. Sowohl die Drogen als auch sein Handy wurden beschlagnahmt.

Die Festnahme erfolgte im Rahmen einer umfangreicheren Kontrolle, bei der insgesamt 30 Bahnpolizisten und eine Hundestaffel der Finanzwache im Einsatz waren.

Insgesamt wurden 120 Personen identifiziert. Ein Bozner, den die Ordnungshüter mit einer geringen Menge an Marihuana erwischten, wurde dem Regierungskommissariat als Konsument gemeldet.

Ähnliche Kontrollen wurden auch in der Nähe des Kofferdepots am Bahnhof in Verona sowie in unterschiedlichen Zügen durchgeführt.