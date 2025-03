Bozen: 29-Jähriger rastet in Arbeitsagentur aus

Von: lup

Bozen – In einer Arbeitsagentur kam es kürzlich zu einem Vorfall, der zur Festnahme eines 29-jährigen Obdachlosen führte. Ein Mitarbeiter der Arbeitsagentur alarmierte über den Notruf 112 die Carabinieri, da ein 29-jähriger Mann offenbar grundlos die Kontrolle über sich verloren und die Mitarbeiter zu beschimpfen begonnen hatte.

Am Ort des Geschehens angelangt, gaben sich die Beamten alle Mühe, den Verdächtigen zu beruhigen. Dabei wurde ersichtlich, dass der 29-Jährige mit einem sogenannten „Foglio di Via Obbligatorio“ belegt war, also einem Aufenthaltsverbot für die Stadt Bozen, welches ihm im Jahr 2024 für vier Jahre auferlegt worden war.

Bei dem Versuch, den Verdächtigen in die Carabinieristation zu bringen, gelang es dem Mann kurzzeitig das Weite zu suchen. Aufgrund der raschen Reaktion von Seiten der Ordnungshüter konnte der 29-Jährige jedoch sogleich wieder festgenommen werden. Dabei setzte sich der Mann jedoch zur Wehr und verletzte auf diesem Wege einen der Beamten leicht.

Der Mann wurde im Anschluss daran wegen „Widerstand gegen die Polizei“, „Gewalt gegen die Polizei“ und „Verstoß gegen das Aufenthaltsverbot“ festgenommen.