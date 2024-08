Bozen: 30-JÃ¤hriger beim Diebstahl erwischt

Von: lup

Bozen – Am gestrigen Freitagnachmittag wurden die Beamten zu einem chinesischen Supermarkt in der Turin-Straße in Bozen gerufen. Grund dafür war ein 30-jähriger Nordmazedonier, der Waren zu stehlen versuchte. Als er dabei erwischt wurde, versuchte der Mann eilig das Geschäft zu verlassen. Ein Verkäufer hielt ihn davon jedoch ab, sodass die eintreffenden Ordnungshüter den bereits polizeibekannten Dieb festnehmen konnten.

In seinem Rucksack fanden die Ordnungshüter mehrere Waren, wie etwa gestohlene Kleidungsstücke, Wodka- und Ölflaschen, Rasierklingen und weitere Objekte, die aus verschiedenen Geschäften bereits gestohlen worden waren. Der 30-Jährige wurde in das Polizeipräsidium gebracht und wegen schweren Diebstahls und Hehlerei angezeigt. Vor dem Hintergrund seiner Vorstrafen und zudem seines illegalen Aufenthalts, hat der Quästor Paolo Sartori zusätzlich die Abschiebung des Mannes veranlasst.