Bozen: 30-Jähriger wegen Drogenhandels angezeigt

Bozen – Die Carabinieri haben in Bozen einen 30-jährigen Tunesier wegen Drogenhandels angezeigt.

Ein Passant, der offenbar über eine scharfsinnige Beobachtungsgabe verfügt, hatte die Notrufnummer 112 gewählt und den Ordnungshüter von zwei verdächtigen Individuen berichtet, die etwas im Gebüsch entlang der Talfer versteckt hatten.

Gleichzeitig prägte sich der Passant das Erscheinungsbild der beiden Personen ein und lieferte eine akkurate Beschreibung. So konnte er sich an die Art der Bekleidung und an das ungefähre Alter der Betroffenen erinnern.

Einige Carabinieri in Zivil kamen zur besagten Stelle und fanden im Gebüsch mehrere verschweißte Umschläge, die allem Anschein nach Drogen enthielten. Anschließend legten sie sich auf die Lauer und warteten darauf, bis die mutmaßlichen Dealer ihre “Reserve” abholen würde.

Nach rund einer Stunde tauchten zwei Personen auf, die der Beschreibung des Passanten entsprachen. Die beiden Männer sind bereits polizeibekannt.

Als sie im Gebüsch nach dem „Paket“ suchten, gaben sich die Carabinieri zu erkennen. Die beiden Männer wollten die Flucht ergreifen, doch die Ordnungshüter konnten einen von ihnen aufhalten. Dabei handelt es sich um den 30-jährigen Tunesier.

Die Drogen wurden sichergestellt. Insgesamt handelte es sich um 15 Gramm Kokain und um 50 Gramm Haschisch, die im Labor der Carabinieri in Leifers einer Analyse unterzogen werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.