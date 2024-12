Bozen: Achtjährige in Schulpause krankenhausreif geschlagen

Von: luk

Bozen – Ein schwerwiegender Fall von Mobbing hat die Schulgemeinschaft in einer Grundschule in Bozen erschüttert. Eine achtjährige Schülerin wurde während der Pause von drei Klassenkameradinnen brutal angegriffen. Das Mädchen wurde so heftig geschlagen, dass sie blutete und mit Verletzungen ins Bozner Krankenhaus gebracht werden musste. Laut ärztlichem Befund erlitt die Schülerin mehrere Verletzungen. Ihre Heilungsdauer wurde mit 20 Tagen angegeben.

Zu dem Vorfall kam es am Morgen des 20. November. Er wurde von anderen Schülern beobachtet, die sofort eine Lehrerin alarmierten. Diese griff umgehend ein und organisierte den medizinischen Notdienst. Neben den Eltern und der Schulleitung wurde auch die Schulaufsicht über den Vorfall informiert. Die Sozialdienste und die Staatsanwaltschaft ermitteln nun, um die Hintergründe des Angriffs und mögliche frühere Konflikte zwischen den Beteiligten zu klären.

Aus ersten Berichten geht hervor, dass das Opfer bereits zuvor Ziel verbaler Angriffe war. Die Familie des Mädchens fordert Maßnahmen gegen die Verantwortlichen. Da es sich jedoch um eine Grundschule handelt, wird voraussichtlich auf präventive Ansätze wie Gespräche mit Experten für Kinderpsychologie zurückgegriffen, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Marco Galateo, Landesrat für italienische Bildung, äußerte sich bestürzt: „Die Eltern wandten sich wenige Tage nach dem Vorfall an mich. Die Lehrkräfte und die Schulleitung hatten bereits alle vorgesehenen Maßnahmen ergriffen, einschließlich disziplinarischer Schritte. Solche Taten dürfen keinen Platz in unseren Schulen haben.“

Es ist nicht der erste Gewaltvorfall in diesem Schuljahr, jedoch der erste mit so jungen Beteiligten. Auch in Meran und an anderen Schulen in Bozen kam es kürzlich zu gewaltsamen Auseinandersetzungen.