Bozen: Alarm wegen Person im Eisack

Einsatzkräfte in Bereitschaft

Bozen – In Bozen ist am Dienstagvormittag eine Person in die Fluten des Eisack gestürzt. Einige Passanten wollen die treibende Person auf der Höhe der Rombrücke bemerkt haben.

In der Folge wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Laut Alto Adige online sind die Feuerwehr mit einem Schlauchboot, Rettungskräfte und auch ein Helikopter im Einsatz, um nach der Person zu suchen und sie zu bergen.

Bislang wurde aber niemand im Eisack ausgemacht.