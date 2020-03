Bozen: Alle Straßen werden mit Wasserstoffperoxid desinfiziert

Bozen – In Bozen werden im Kampf gegen das Coronavirus sämtliche Straßen desinfiziert. Das kündigt Vizebürgermeister Luis Walcher laut dem Tagblatt Dolomiten an. Für die Reinigung ist der Umwelt- und Müllbetrieb Seab zuständig. Ein Sprühwagen wird in der Nacht unterwegs sein und Wasserstoffperoxid versprühen.

Das Mittel soll laut Walcher absolut unbedenklich sein. Noch heute wird bekannt gegeben, in welcher Reihenfolge die Stadtviertel desinfiziert werden.

