Bozen: Atemschutzmasken von Carabinieri beschlagnahmt

Bozen – Die Carabinieri von Bozen haben 137 Atemschutzmasken beschlagnahmt und zwei Tabakwarenläden in der Landeshauptstadt wegen des Verkaufs sanktioniert.

Die angebotenen Masken wurden im Rahmen der Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnungen entdeckt. Wie die Carabinieri in einer Aussendung betonen, wurden Mängel bei der Etikettierung festgestellt. In Italien sei es nämlich verboten, Produkte in den Verkauf zu geben, auf denen für den Konsumenten keine Informationen über den Hersteller und die Herkunft angegeben sind. Die Schutzmasken wurden für einen Preis von 8,5 Euro an Privatpersonen verkauft.

Die Beschlagnahme war somit nicht vermeidbar. Drei Personen in den beiden Tabakwarenläden wurden zudem sanktioniert.

Die Kontrollen der Carabinieri werden in den kommenden Tagen fortgeführt.