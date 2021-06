Bozen: BMW kracht in Schaufenster

Bozen – In der Pacinottistraße in Bozen Süd ist es am Montagabend zu einem spektakulären Verkehrsunfall gekommen.

Ein Pkw der Marke BMW ist dort von der Straße abgekommen, hat einen Laternenmast gekappt und ist über den Fahrradweg in ein Schaufenster gekracht.

Wie Alto Adige online schreibt, war der Fahrradweg zum Zeitpunkt des Unfalls glücklicherweise nicht befahren.

Der Fahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Stadtpolizei ermittelt zum Unfallhergang.