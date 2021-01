Bozen: Bombenentschärfung hat begonnen

Bozen – Bereits um 8.00 Uhr an Morgen hat die Bombenentschärfung in Bozen begonnen. Bekanntlich war in der Nähe des Bozner Bahnhofsparks während Grabungsarbeiten am 23. Dezember zum wiederholten Mal eine US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg zutage gekommen. Die Größe dieses neuerlich gefundenen Blindgängers entspricht jener des nicht explodierten Sprengkörpers, der am 27. September vergangenen Jahres reibungslos entschärft worden war.

Die Sprengstoffexperten des zweiten Regiments der Sturmpioniere Trient hatten um die Bombe mit einem Gewicht von 500 Pfund einen Schutzwall errichtet, durch den der Sicherheitsabstand auf 468 Meter verringert werden konnte. Da dies die dritte Entschärfung in Folge in der Bozner Innenstadt ist, heißt sie “Operation Zentrum ter”. 4.670 Personen müssen diesmal die Rote Zone verlassen.

Das Gebiet wurde bis 8.45 Uhr evakuiert, berichtet Alto Adige online. 1.282 mussten in einem Umkreis von 468 Metern geräumt werden. In einem Umkreis von 250 Metern wurde außerdem der Strom unterbrochen.

Der Zivilschutz gibt mit einem Sirenensignal Beginn und Ende der Entschärfung bekannt. Nach der Entschärfung wird die US-amerikanische Bombe voraussichtlich gegen 12.00 Uhr Roverè della Luna gebracht, wo sie völlig neutralisiert wird.

Ab 9.00 Uhr wurde in Bozen auch der Zugverkehr in sämtliche Richtungen unterbrochen. Die Unterbrechung dauert bis 12.00 Uhr. Auch der Bahnhof in Bozen wurde bis 9.00 Uhr geräumt. Die Staatstraße beim Virgl-Tunel wurde ebenfalls gesperrt. Auf der Brennerautobahn gibt es hingegen keine Einschränkungen.

Den Bürgern, die aus ihren Wohnungen evakuiert wurden, stellt die Gemeinde die Stadthalle in der Reschenstraße zur Verfügung. Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden oder die unter Quarantäne stehen, werden in einer eigens bereitgestellten Struktur beim Ex-Alimarket untergebracht. Betroffene können sich außerdem bis 12.00 Uhr unter der Nummer 0471 44 44 44 direkt an das Rote und das Weiße Kreuz wenden, um autonom begleitet zu werden.

Busverkehr unterbrochen

Aufgrund des allgemeinen Fahrverbots wird auch der gesamte Busverkehr unterbrochen und – sofern es keine Verzögerungen gibt – ab 11.30 Uhr schrittweise wieder aufgenommen. Der Bozner Busbahnhof ist bis 11.30 Uhr außer Betrieb, die Fahrkartenschalter im Infopoint bleiben ganztägig geschlossen, wie die Südtiroler Transportstrukturen AG STA informiert.

Stadtbusse der SASA

Während der Entschärfungsarbeiten ist die gesamte Rote Zone und somit auch der Bereich des Bozner Bahnhofs nicht befahrbar. Einige Buslinien der SASA zirkulieren auf verkürzten Strecken, für einige Buslinien gibt es veränderte Routen. Nach 9.00 Uhr fahren die Linien 3, 5, 8, 8A, 110 und 201 nicht mehr bis zu den Endhaltestellen, sondern nur bis Siegesplatz oder Freiheitsstraße. Die Linien 10A, 10B und 14 werden umgeleitet.

Um 9.05 Uhr gibt es eine letzte Sonderfahrt vom Bahnhof zur Stadthalle, wo sich die Bewohner der Roten Zone während der Entschärfungsarbeiten aufhalten können. Der Bus hält an folgenden Haltestellen: Bahnhof Ost A, Waltherplatz, Dominikanerplatz, Sparkassenstraße.

Regionalbusse

Die Regionalbusse verkehren am Sonntagvormittag ebenfalls auf verkürzten Routen mit folgenden Endhaltestellen:

Linie 120 fährt bis / ab Schießstandplatz, die Linie 131 fährt bis / ab Hadrianplatz, die Linien 132 und 204 bis zur Freiheitsstraße bzw. bis zur Haltestelle Longonstraße. Die Buslinien 150 und 156 aus Sarntal und Jenesien wenden und starten am Siegesplatz, die Linien 165, 180, 181, 182 und 350 wenden bei der Talstation der Rittner Seilbahn. Die Buslinien 170 und 185 fahren in Richtung Bozen nur bis / ab Blumau. Die Regionalbusse, die gegen Mittag unterwegs sind, warten gegebenenfalls das Ende der Entschärfungsarbeiten ab und fahren dann Richtung Bozen Bahnhof / Busbahnhof weiter.